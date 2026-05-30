FSK setzt bei der Zweiten auf Kontinuität

Die FSK freut sich sehr, dass Aufstiegscoach Jan Schlegel dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten bleibt und weiterhin die zweite Mannschaft in der Kreisliga B betreuen wird.

Unterstützt wird Jan künftig von Sebastian Dräbing, der das Amt des Betreuers übernimmt und das Trainerteam verstärkt.

Mit dieser wichtigen personellen Konstanz auf der Verantwortungsposition möchte die FSK den eingeschlagenen Weg fortsetzen und die positive Entwicklung der vergangenen Saison weiter vorantreiben. Nach dem erfolgreichen Aufstieg soll die Mannschaft auch in der Kreisliga B den nächsten Schritt machen.