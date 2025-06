FSJ bei der SGO - Interesse? Oder kennst du jemanden?

Die SG Orlen bietet auch in der kommenden Saison 2025/2026 wieder eine spannende Möglichkeit für junge Menschen, die Sport lieben und sich gesellschaftlich einbringen möchten: Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Verein!

Was dich erwartet? Jede Menge Abwechslung, Teamarbeit und echte Verantwortung. Ob bei der Planung und Durchführung des beliebten Ostercamps, beim eigenständigen Training von Jugendmannschaften, der Mitarbeit an Vereinsprojekten und Events oder im Rahmen von Sport-AGs an Schulen und Kindergärten – hier bist du mittendrin statt nur dabei.

Sportlich engagieren – Verantwortung übernehmen – Gemeinschaft erleben