FSG zeigt positive Reaktion

Am Mittwochabend standen sich im Schiffweiler Mühlbach-Stadion mit der gastgebenden FSG und dem SV Furpach zwei Teams gegenüber, die durch die Ergebnisse des vorangegangenen Wochenendes einiges aufzuholen hatten. Während die FSG sich am Freitagabend bei der SG Lebach/Landsweiler bei der 1:6 (0:3)-Niederlage mehr als eine blutige Nase abholte, unterlagen die Neunkircher im Heimspiel dem VfL Primstal am Sonntag mit 0:2 (0:0). Die Gäste machten im ersten Durchgang nicht den Eindruck, als würde sie das jüngste Ergebnis belasten. Dennoch gingen die Gastgeber in Führung, ohne selbst viel dafür tun zu müssen, denn Elias Maurice Neher traf in der 18. Minute ins eigene Netz. Furpach war dann nah dran am Ausgleich, was auch den Spielanteilen entsprochen hätte, doch Michael Stolz zimmert den Ball an die Latte, von der er ins Feld statt ins Tor springt. "Das kommt dann noch dazu, wir haben die Möglichkeit zum Ausgleich und fangen uns fast im Gegenzug den zweiten Gegentreffer ein, im Moment läuft vieles gegen uns", klagte Gäste-Trainer Max Wettmann über das Schicksal seines Teams. Denn Maximilian Kohler traf in der 42. Minute zum Pausenstand. Das nun erwartete Aufbäumen der Gäste erstickten die Platzherren gleich im Keim, als Brendon Muqaj in der 50. Minute das 3:0 erzielte. "Das hat uns dann endgültig den Stecker gezogen, danach kam keine Gegenwehr mehr, aber so dürfen wir uns nicht präsentieren, da hätte mehr kommen müssen. Wir haben nach einer guten ersten Hälfte total nachgelassen", ergänzte der SVF-Spielertrainer. Schiffweiler gelangen noch zwei weitere Treffer zum 5:0-Endstand durch Muqai (76.) und Moritz Weiskircher (78.). FSG-Spielertrainer Sascha Neumann sagte nach dem Spiel: "Aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg verdient. Wenn sie den Elfer rein machen, steht es 1:1, da waren wir zur Pause mit dem 2:0 gut bedient. Wir haben dann aber in der zweiten Hälfte eine gute Reaktion gezeigt. Es war vielleicht etwas zu hoch, aber wir hatten ja noch Chancen. Wir haben nach der Schlappe vom Freitag unbedingt gewinnen wollen, denn nun kommt der Saarlandliga-Absteiger FC Homburg II, da wollen wir nachlegen. Der Kader bleibt der gleiche wie heute". Die Begegnung gegen die Regionalliga-Reserve der Saarpfälzer wird Samstag um 16 Uhr an gleicher Stelle ausgetragen. Schiffweiler verbesserte sich auf Rang 7, während die Homburger Neunter sind.

Für Furpach, das Zwölfter bleibt, geht es am Sonntag um 15 Uhr (Kunstrasen Maybacher Weg) mit dem Auswärtsspiel beim SV Hellas Bildstock weiter, der Fünfter ist. "Das wird auch noch mal so ein schwerer Brocken. Steffen Kleinmann, der arbeitsmäßig verhindert war, kommt dann wieder zurück", ergänzt Wettmann..