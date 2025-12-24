FSG Weidelsburg verlängert mit Björn Kördel

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die FSG Weidelsburg und Trainer Björn Kördel werden auch in der Saison 2026/2027 gemeinsam arbeiten. Ganz unabhängig von der aktuell starken Tabellensituation war für uns schnell klar: Björn ist der richtige Trainer für unsere FSG. Zwischen Vereinsführung, Trainerteam und Mannschaft passt es einfach – menschlich wie sportlich.
Als eine der kleineren Spielgemeinschaften im Sportkreis, mit wenig Sponsoring im Hintergrund, gehen wir unseren eigenen Weg. Und genau diesen Weg leben Vorstand, Björn und unser Team mit voller Überzeugung. Mit Leidenschaft, Teamgeist und harter Arbeit holt die Mannschaft das Maximum aus unseren Möglichkeiten heraus und das spricht natürlich auch für unseren Trainer. Nun heißt es weiter hart und konzentriert arbeiten.
Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit und den eingeschlagenen Weg auch in der kommenden Spielzeit.