FSG Weidelsburg trennt sich von Aufstiegstrainer Björn Kördel

Nach etwas mehr als drei Jahren ist die Amtszeit von Björn Kördel bei der FSG Weidelsburg beendet. Der Verein hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer getrennt.
Als Gründe nennt die FSG den unbefriedigenden Verlauf der Vorbereitung sowie den schwachen Start in die Gruppenligasaison. Mit dem Trainerwechsel wollen die Verantwortlichen einen neuen Impuls setzen und frischen Schwung in die Mannschaft bringen.
Interimsweise wird Meik Amelung, bislang Trainer der zweiten Mannschaft, die Verantwortung übernehmen. Bereits am kommenden Samstag wird er die FSG beim Auswärtsspiel in Neukirchen betreuen.
Parallel dazu läuft die Suche nach einem Nachfolger für Kördel. Nach Angaben des Vereins soll die Entscheidung über die künftige Besetzung des Trainerpostens zeitnah bekannt gegeben werden.
Trotz der Trennung würdigt die FSG die Arbeit ihres bisherigen Trainers. Kördel hatte die Mannschaft mehr als drei Jahre betreut und in der vergangenen Saison zum Aufstieg in die Gruppenliga geführt.
„Besonders der Aufstieg in die Gruppenliga in der vergangenen Saison ist eng mit seiner Arbeit verbunden. Für seine sportliche und private Zukunft wünscht die FSG Weidelsburg ihm alles erdenklich Gute und viel Erfolg“, teilte der Verein mit.