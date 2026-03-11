FSG Weidelsburg hält den Kader zusammen

Die FSG Weidelsburg treibt ihre Planungen für die Saison 2026/27 weiter voran. Sowohl bei der zweiten Mannschaft als auch im Kader der ersten Mannschaft setzt die Spielgemeinschaft auf Kontinuität.
Die zweite Mannschaft wird auch in der kommenden Spielzeit von Meik Amelung betreut. Mannschaft und Verein zeigen sich mit seiner Arbeit sehr zufrieden. Auch der Vorstand der FSG ist überzeugt davon, dass sich die Reserve unter seiner Leitung weiterhin positiv entwickeln kann.
Parallel dazu ist die Kaderplanung für die neue Saison weitgehend abgeschlossen. Neben Trainer Björn Kördel bleibt die Mannschaft unabhängig von der Ligazugehörigkeit bis auf eine Ausnahme zusammen. Innerhalb des Vereins wird diese Entwicklung als klares Zeichen der Identifikation mit der Spielgemeinschaft gewertet.
Ergänzt werden soll der bestehende Kader durch mehrere Jugendspieler, die in den Seniorenbereich aufrücken. Zudem sind ein oder zwei externe Neuzugänge vorgesehen. Ziel der Verantwortlichen ist es, den aktuellen Kader gemeinsam mit eigenen Talenten und punktuellen Verstärkungen weiterzuentwickeln. Die Ligazugehörigkeit spielt bei den personellen und strukturellen Entscheidungen der FSG Weidelsburg nach Vereinsangaben keine Rolle.