FSG Weidelsburg hält den Kader zusammen

Die FSG Weidelsburg treibt ihre Planungen für die Saison 2026/27 weiter voran. Sowohl bei der zweiten Mannschaft als auch im Kader der ersten Mannschaft setzt die Spielgemeinschaft auf Kontinuität.

Die zweite Mannschaft wird auch in der kommenden Spielzeit von Meik Amelung betreut. Mannschaft und Verein zeigen sich mit seiner Arbeit sehr zufrieden. Auch der Vorstand der FSG ist überzeugt davon, dass sich die Reserve unter seiner Leitung weiterhin positiv entwickeln kann.

Kader bleibt nahezu vollständig zusammen

Parallel dazu ist die Kaderplanung für die neue Saison weitgehend abgeschlossen. Neben Trainer Björn Kördel bleibt die Mannschaft unabhängig von der Ligazugehörigkeit bis auf eine Ausnahme zusammen. Innerhalb des Vereins wird diese Entwicklung als klares Zeichen der Identifikation mit der Spielgemeinschaft gewertet.