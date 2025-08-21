 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
– Foto: Marcel Eichholz

FSG Südkreis kickt VfL Weidenhausen in den Keller

Teaser KOL NORD: +++ Fußball-Kreisoberliga: Der Aufsteiger aus dem Hinterland verliert das Nachholspiel in Roth an der Lahn. Wieder schnürt der Trainer die Stiefel, kann aber die Wende nicht erzwingen +++

Verlinkte Inhalte

KOL GI/MR Nord
FSG Südkreis
Weidenhausen

Weimar-Roth. In der Fußball-Kreisoberliga Nord hat Aufsteiger VfL Weidenhausen am Mittwoch die Nachholpartie des 2. Spieltags bei der FSG Südkreis mit 0:3 (0:1) verloren und ist auf einen Abstiegsplatz abgerutscht.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 021.8.2025, 16:40 Uhr
RedaktionAutor