– Foto: Marcel Eichholz
FSG Südkreis kickt VfL Weidenhausen in den Keller
Teaser KOL NORD: +++ Fußball-Kreisoberliga: Der Aufsteiger aus dem Hinterland verliert das Nachholspiel in Roth an der Lahn. Wieder schnürt der Trainer die Stiefel, kann aber die Wende nicht erzwingen +++
Weimar-Roth. In der Fußball-Kreisoberliga Nord hat Aufsteiger VfL Weidenhausen am Mittwoch die Nachholpartie des 2. Spieltags bei der FSG Südkreis mit 0:3 (0:1) verloren und ist auf einen Abstiegsplatz abgerutscht.