FSG startet Vorbereitung - zwei Neuzugänge aus dem Nachwuchs

Der Humanas Verbandsliga Aufsteiger startet die Vorbereitung zur neuen Saison 2025/ 26, neben den bereits zahlreich vorgestellten Neuzugängen, mit zwei Zugängen aus dem eigenen Nachwuchs. Aus der Mädchenmannschaft der FSG stoßen mit Lisa Baeryswil und Lucy Besecke zwei ganz junge Spielerinnen dazu. „Beide Spielerinnen sollen an die Frauenmannschaft behutsam herangeführt und weitere Früchte der Mädchennachwuchsarbeit geerntet werden. Beide sollen wie bereits Nele Wengler , die auch bei unserem Nachwuchs und den Frauen spielt und trainiert, ihre ersten Schritte bei den Frauen machen und als Vorbilder für die vielen Mädchen bei uns im Nachwuchs fungieren. Sie werden beide hoffentlich erste Minuten in den zahlreich geplanten Freundschaftsspielen unter unserem neuen Trainer Michael Böhm bekommen“, so ein zuversichtlicher und stolzer Abteilungsleiter Gerald Bleidorn .

Lisa Baeriswyl spielte von 2021 bis 2023 im Nachwuchs des ehemaligen Magdeburger FFC und schloss sich 2023 bis zum Juni 2025 der Mädchenmannschaft der FSG, trainiert von René Hippler, an. „Ich spiele Fußball, um Abwechslung zum Alltag zu haben, um den Kopf frei zu kriegen und gegen Stress. Ich möchte Spaß am Sport haben und mich auspowern. Ich habe früher in den Pausen immer gespielt, irgendwann mich dann mit einer Freundin dazu entschieden beim MFFC anzufangen“ so Lisa zu ihren Anfängen im Fußball. Mit dem Schritt zu den Frauen der FSG möchte sie: „die neue Herausforderung, in der neuen Mannschaft mit vielen neuen Mitspielerinnen annehmen und mich weiterentwickeln. Natürlich auch gemeinsame Erfolge mit dem Team feiern. Ich freue mich darauf, aber habe auch Respekt vor der Umstellung und weiß das es schwieriger und anstrengender wird. Dennoch freu ich mich sehr neues zu lernen und mich weiterzuentwickeln.“

Nachwuchsspielerin Lucy Besecke über ihren Weg zu den Frauen

„Ich habe mit Fußball angefangen, weil ich es eigentlich nur mal ausprobieren wollte, und dann hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich weitergespielt habe. Ich bin zum Fußball durch die Frauenmannschaft gekommen und weil meine ganze Familie gespielt hat. Ich sehe den Wechsel zu den Frauen nicht als einfach an, weil ich auch Respekt davor habe. Ich freue mich aber auch, neue Erfahrungen zu sammeln und mich der Herausforderungen zu stellen. Ich freue mich dennoch auf den Zeitpunkt, ab dem ich dann bei den Frauen bzw. bei beiden Mannschaften spielen darf. Ich möchte mit der Mannschaft der Mannschaft zusammenwachsen und alle kennlernen. Meine persönlichen Ziele sind, dass ich stärker und besser werde – meine mir in den Kopf gesetzten Ziele erreiche“

Neu-Trainer Böhm zu den beiden Nachwuchsspielerinnen

„Wir freuen uns, dass wir weitere Mädels aus dem eigenen Nachwuchs bei uns begrüßen können. Beide bekommen genügend Zeit sich bei uns einzugewöhnen und wir wollen sie behutsam an den Frauenfußball heranführen, aufbauen und fördern. Wir werde beide aber auch im Training ordentlich fordern. Sie müssen sich an die höhere Intensität und Belastung beim Frauentraining anpassen. Beide Spielerinnen dürfen ihre Fähigkeiten in den zahlreich angesetzten Vorbereitungsspielen zeigen und sollen erste Minuten an Erfahrung sammeln. Wir haben noch ein mögliches Testspiel offen, so dass wir für die zahlreichen Neuzugänge und für den Sprung in die höchste Spielklasse des Landes gut gewappnet sein wollen. Wir werden viel in den Testspielen probieren, sowohl taktisch als auch personell viel rotieren. Die Ergebnisse sind dann zweitrangig, wichtig sind uns Erkenntnisse und wir die Mannschaft und die vielen Spielerinnen in den Tests sehen. Sie sollen sich auf dem Platz mit und unter Gegnerdruck kennenlernen, bestenfalls einspielen und die jüngeren Spielerinnen könne erste Erfahrungen sammeln. Es sind einige sehr starke und herausfordernde Teams dabei, dies soll uns helfen, dass erwartet höhere Niveau in der Verbandsliga gegenüber der Landesliga kennenzulernen. Wir hoffen das sich eine Achse bei den Spielen findet und unsere erfahrenen Frauen die jungen Spielerinnen mitführen.“ so Trainer Michael Böhm.

Hier die Übersicht über die Vorbereitungsspiele der FSG Irxleben/ Niederndodeleben:

20.07.20 25 um 11:00 Uhr BSG Chemie Leipzig (Auswärts)

27.07.25 um 15:00 Uhr SV Wendessen (Heim)

02.08.25 um 14:00 Uhr VfL Eintracht Hannover (H)

03.08.25 um 14:00 Uhr FC Stahl Aken (H)

10.08.25 | 14:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg (H)

15.08.25 | 19:00 Uhr 1.FC Wolfsburg (A)

17.08.25 Tag des Mädchenfußballs in Irxleben mit Testspiel der FSG (in Planung)