FSG Riedrode gewinnt Ü35-Kreispokal zum dritten Mal

Bergstraße. Die Hitze war der größte Gegner beim Bergsträßer Kreispokalfinale der Alten Herren Ü35 am Mittwochabend in Biblis. Einem Mann schienen die Temperaturen nichts ausgemacht zu haben: Sinisa Pitlovic. Der 38-Jährige war Mann des Abends, erzielte alle Treffer seiner FSG Riedrode beim 3:2-Sieg über den SC Olympia Lorsch. Für Lorsch, das zum zweiten Mal in Folge das Endspiel verlor, verkürzten Mark Servatius kurz nach der Pause und Luca Gagginano in der Nachspielzeit. Die Riedroder haben sich damit für die erste Runde des Hessenpokals qualifiziert. Diese wird im Juli ausgelost.
„Ganz großes Lob an beide Mannschaften und auch Gastgeber FV Biblis“, sagte Pokalspielleiter Reiner Held, wohl wissend um die „grenzwertigen“ äußeren Bedingungen. Aber es sei wegen des Melde-Stichtags kaum mehr möglich gewesen, die Partie erneut zu verschieben. Wegen der Witterung waren auch nur knapp 40 Zuschauer ins Pfaffenau-Stadion gekommen. Sie sahen ein kampfbetontes Spiel. Unterm Strich, so beobachtete Held, sei Riedrode der verdiente Sieger gewesen in dem Nachbarschaftsvergleich (beide Sportplätze liegen nicht mal fünf Kilometer Luftlinie voneinander entfernt).
Ein wenig Unmut gab es lediglich am Schluss, als die Lorscher mit der einen oder anderen Schiedsrichter-Entscheidung nicht einverstanden waren.
Ein Premierensieger ist dagegen der VfL Birkenau. Der hatte sich im Endspiel des Ü40-Kreispokals gegen Starkenburgia Heppenheim durchgesetzt, die bei ihrer sechsten Endspielteilnahme die vierte Niederlage kassierte. Die Birkenauer traten nun die Reise nach Grünberg zum Hessencup an, beendete den Wettbewerb als Dritter unter vier Mannschaften.. Gegen den späteren Sieger SG Darmstadt, gebildet von Spielern aus Ober-Ramstadt, Erzhausen und der DJK SSG Darmstadt, wie auch dem Zweiten SG Hoechst Classique unterlag der VfL jeweils 0:3; gegen das punktlose Schlusslicht SG Eschenburg (Kreis Dillenburg) gab es den einzigen Sieg (3:0). „Mehr konnten sie nicht rausholen“, so Pokalspielleiter Reiner Held, der ebenfalls vor Ort war. Ihren Spaß dürften die Odenwälder dennoch gehabt haben; sie nutzten das verlängerte Wochenende als Saisonabschluss.