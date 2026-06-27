FSG Riedrode gewinnt Ü35-Kreispokal zum dritten Mal

Ein Premierensieger ist dagegen der VfL Birkenau. Der hatte sich im Endspiel des Ü40-Kreispokals gegen Starkenburgia Heppenheim durchgesetzt, die bei ihrer sechsten Endspielteilnahme die vierte Niederlage kassierte. Die Birkenauer traten nun die Reise nach Grünberg zum Hessencup an, beendete den Wettbewerb als Dritter unter vier Mannschaften.. Gegen den späteren Sieger SG Darmstadt, gebildet von Spielern aus Ober-Ramstadt, Erzhausen und der DJK SSG Darmstadt, wie auch dem Zweiten SG Hoechst Classique unterlag der VfL jeweils 0:3; gegen das punktlose Schlusslicht SG Eschenburg (Kreis Dillenburg) gab es den einzigen Sieg (3:0). „Mehr konnten sie nicht rausholen“, so Pokalspielleiter Reiner Held, der ebenfalls vor Ort war. Ihren Spaß dürften die Odenwälder dennoch gehabt haben; sie nutzten das verlängerte Wochenende als Saisonabschluss.