FSG Niedergrafschaft trifft auf Listrup: Duell am Sonntag um 12 Uhr

Die Gäste fanden zunächst nur schwer ins Spiel, steigerten sich jedoch mit zunehmender Spieldauer und kombinierten sich immer besser nach vorne. Bereits in der 10. Minute nutzte Mira Langius den zweiten Torschuss zur Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Alicia Hansmann in der 35. Minute sehenswert per Seitfallzieher auf 2:0 - zugleich der Pausenstand.

Am Ende steht ein verdienter Auswärtssieg für die FSG Niedergrafschaft. Zudem wünscht das Team der verletzten Spielerin aus Neuenkirchen eine schnelle Genesung.

Nach dem Seitenwechsel setzte Neuenkirchen die FSG phasenweise unter Druck. Mit großem Einsatz und einer geschlossenen Mannschaftsleistung hielt Niedergrafschaft dagegen, auch die Torhüterin überzeugte mit mehreren Paraden. In der 67. Minute sorgte Eliza Smemann mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte erneut Mira Langius, die in der 82. Minute ihren zweiten Treffer des Tages zum 4:0-Endstand erzielte.

Führung nach starker Anfangsphase

Mit dem klaren Ziel, die drei Punkte in Listrup zu behalten, starteten die Gastgeberinnen in die Partie, benötigten jedoch zunächst etwas Zeit, um ins Spiel zu finden. Mit zunehmender Dauer übernahm das Team mehr Kontrolle und kam vor allem über die Außenbahnen immer wieder gefährlich vors gegnerische Tor. Defensiv ließ man nur wenig zu. Die verdiente Führung erzielte Dani mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 1:0.

Zweimal vorne - am Ende ohne Belohnung

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine offenere Partie, in der Listrup zunächst den Ausgleich hinnehmen musste. Die Antwort folgte jedoch prompt: Nach einer Hereingabe von Kristina brachte Selina ihr Team per Kopf erneut in Führung. Doch auch diesmal hielt die Führung nicht lange, ein direkt verwandelter Freistoß sorgte für das 2:2.

In der Schlussphase suchten beide Teams die Entscheidung. Die Listruperinnen erspielten sich weitere Chancen, konnten diese jedoch nicht nutzen. So bleibt am Ende ein Unentschieden und erneut das Gefühl, mehr verdient zu haben.