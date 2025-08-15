FSG legt nach - weitere Zugänge für das Abenteuer Verbandsliga

„Wir haben weitere tolle Neuzugänge für die FSG“, strahlte der zufriedene Abteilungsleiter Gerald Bleidorn vorm Testspiel der FSG gegen Ligamitkonkurrent SG Einheit Halle. Am vergangenen Sonntag gab es trotz der Freude Bleidorns vorm Anpfiff eine 3:7 Niederlage gegen Einheit Halle vor zahlreichen neugierigen Zuschauern.

Bleidorn kurz zum Spiel: „Wir haben ordentlich angefangen und sogar 3:1 geführt. Leider haben wir vor der Halbzeit ein doppelpack bekommen und zur Halbzeit stand es dann plötzlich 3:3. Nach der Halbzeit haben uns leider einige selbstverschuldete Gegentore eine deutliche Niederlage beschert. Aber wir sind weiterhin hier alle positiv und freuen uns auf den ersten Spieltag Zuhause gegen Mitaufsteiger Hergisdorf. Da wird unser Trainer dann unsere Startelf aufbieten. Man merkt und sieht in den Trainings das andere Wind im Wildpark weht. Michael und die Frauen sind fleißig am Trainieren und wir sind alle schon heiß auf den Ligastart. Michael ist ein Glücksfall für uns. Er ist menschlich und vor allem sportlich/ taktisch ein enormer Gewinn für unser Frauenteam. Er hat eine Mammutaufgabe vor sich, aber bei uns überwiegt die Freude auf das, was kommt. Wir haben tolle Frauen und Mädchen im Team denen ich unter Michael zutraue in der Verbandsliga gut anzukommen und ich hoffe auf viele Zuschauer und einigen Sensationen im Wildpark. In den Testspielen haben wir viel probiert und viel rotiert, was auch Sinn macht bei vielen Neuzugängen und einem neuen Trainer. Auch wenn die Ergebnisse noch nicht stimmen, muss man sagen das wir sehr starke Testgegnerinnen hatten.“

Die fußballerische Laufbahn von Madeline, Malina und Maja Hander begann in der Kindheit beim Heimatverein in Gröningen. „Nach einer längeren Pause, bedingt durch fehlende Zeit und dem passenden Verein, fanden wir 2020 den Wiedereinstieg beim SV Rot-Weiß Wackersleben. Dort verbrachten wir mehrere tolle und sportlich erfolgreiche Jahre. Leider hat sich der Verein 2025 aufgelöst und somit begann für uns ein Neuanfang bei Irxleben“ so die große Schwester Madeline. „Wir haben uns bewusst für die FSG entschieden, weil wir hier ein ambitioniertes, gut organisiertes Umfeld sehen, in dem sportliche Entwicklung, Teamgeist und Spaß am Spiel gleichermaßen im Fokus stehen. Unser Ziel ist es, uns sportlich weiterzuentwickeln und die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen.“ Alle drei Schwestern sind offensive Spielerinnen. Madeline erzielte bereits zwei Treffer in den Testspielen. Auch in Wackersleben war sie torhungrig, in 39 Spielen erzielte sie 46 Tore. Ihre Schwester Maja weißt 45 Spiele und 10 Tore auf. Maline erzielte 21 Tore in 41 Spielen.

Fiona Keske kommt ebenfalls aus Wackersleben. Keske trug 95 mal das Trikot von Wackersleben und erzielte 5 Tore. Keske wird vorrangig in der Abwehr eingesetzt. "Unser Trainer lobte ihre Zweikampfführung in den Testspielen" so Gerald Bleidorn.

Barnstoff, Kausch und Torhüterin Meyer kommen von der aufgelösten FCM III Mannschaft

Leonie Barnstorff spielte von 2013 bis 2016 beim Haldensleber SC. Anschließend wechselte sie zum Bebertaler SV, wo sie von 2016 bis 2018 aktiv war. „Nach einem Umzug legte ich von 2018 bis 2022 eine vierjährige Pause ohne Vereinszugehörigkeit ein. Im Jahr 2023 kehrte ich auf den Platz zurück und spielte erneut für den Bebertaler SV. Zur Saison 2024/2025 wechselte ich zu den FCM III Frauen. Nach deren Auflösung fand ich meine neue sportliche Heimat bei der FSG Irxleben. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit meinem Team sportlich weit zu kommen, mich kontinuierlich weiterzuentwickeln und langfristig vielleicht den Traum zu verwirklichen, für die Nationalmannschaft zu spielen.“

Lisa Kausch über ihren Wechsel und ihrem bisherigen Werdegang: „Fußball spiele ich schon, seitdem ich klein bin, jedoch war ich nie so richtig im Verein. Erst im späteren Alter habe ich dann im Verein angefangen. 2022–2023 war ich bei MSV Preussen bei den Frauen. 2023–2024 bei Besiegdas II Frauen. Seit Oktober 2024 habe ich bei den FCM III Frauen mittrainiert und Testspiele bestritte. Leider wurde ich nicht angemeldet. Am Ende der Saison wurde die Mannschaft dann aufgelöst. Beweggründe für den Wechsel sind zum einen, dass die Mannschaft FCM III aufgelöst wurde, und zum anderen, weil ich über Irxleben nur Gutes gehört habe und es sportlich für mich ein guter nächster Schritt ist, mich zu verbessern und weiterzuentwickeln. Meine Ziele sind auf jeden Fall, mich gut in die Mannschaft zu integrieren und mich weiterzuentwickeln, sodass ich das Beste aus mir herausholen kann.“

„Nicole Meyer wechselt ebenfalls von der dritten Mannschaft des 1.FC Magdeburg zur FSG. Die vierfache Mutter möchte das professionelle Torwarttraining in Irxleben nutzen, was unser Trainer über einen Freund organisiert hat. Nicole möchte sich sportlich weiterentwickeln. Sie wird mit Fine und Josi das Torwarttrio bilden. Es ist wichtig für unser Training, das wir Torhüterinnen immer dabeihaben“ so Abteilungsleiter Bleidorn.