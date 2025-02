FSG Kickers Mörfelden/Nauheim: Gute Runde nach schlechtem Beginn

Was lief gut und was lief schlecht?

Nach schwierigem Saisonstart und nur vier Punkten nach fünf Spielen wurde der Blick zurück auf die Basics gelegt. Die Damen haben ab diesem Moment den Fokus mehr auf das kämpferische und die Laufarbeit gesetzt und sich dadurch wieder ihr Selbstvertrauen erkämpft. Nach der unglücklichen Niederlage im Pokalfinale wurde kein Spiel mehr verloren und so sind wir seit sechs Spielen ungeschlagen und gehen mit einem guten vierten Tabellenplatz und einem sehr guten Gefühl in die Winterpause.

Positiv hervorzuheben ist die Motivation der einzelnen Spielerinnen im Training oder auch bei den Spielen. Jede von den Spielerinnen geht an ihr Leistungslimit und das spiegelte sich dann auch in den Ergebnissen wider. Außerdem ist die mannschaftliche Geschlossenheit und der Zusammenhalt sehr stark. Was leider negativ in dieser Halbserie war, sind die Ausfälle durch Verletzungen, Krankheiten oder auch die Arbeit. So standen uns in einigen Spielen nur wenige bis keine Auswechselspielerinnen zur Verfügung und dies führte zu einer sehr großen Belastung für einige Spielerinnen. Wir hoffen, dass für die Rückrunde nun einige Spielerinnen zurückkehren werden.

Was hat sich im Vergleich zur Vorsaison geändert?

Nachdem in der Vorsaison die Spielgemeinschaft das erste Jahr zusammen war, merkt man nun, dass die Damen und auch das Trainerteam viel vertrauter und enger miteinander umgehen. So herrscht ein noch besseres Mannschaftsklima. Spielerisch hat sich die Mannschaft insoweit entwickelt, dass auch Spiele, in denen es spielerisch nicht so läuft, über den Kampf und die Laufbereitschaft entschieden werden. Dies war in der Vorsaison des Öfteren nicht der Fall und man hat sich von einigen Gegnerinnen den Schneid abkaufen lassen. Auch bleiben die Köpfe und die Motivation momentan viel öfter oben und die Damen können sich sehr gut motivieren.

Gab es bereits Veränderungen oder sind in der Winterpause geplant (Zu- und Abgänge)?

Auf der Abgangsseite stand schon kurz nach Rundenbeginn Kim Krüger bekannt. Sie ist beruflich umgezogen und muss deshalb bei uns kürzertreten. Neu dabei ist bei uns Annika Kiesewetter. Sie durfte in der Hinrunde schon bei der zweiten Mannschaft aushelfen und ist ab dem Winter fest bei uns eingeplant. Auch begrüßen wir Chiara Karcher zurück, die uns aufgrund von Prüfungen und der Arbeit in der Hinrunde nicht zur Verfügung stand. Ansonsten hoffen wir noch auf die Rückkehr von Langzeitverletzten, wie z.B. Lena Schwarzer.

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Wir wollen unseren Flow, den wir aus dem Ende der Hinrunde gehabt haben, mitnehmen und weiter punkten. Dabei probieren wir noch mal etwas Druck auf die beiden Mannschaften aus Eddersheim und Schwalbach/Niederhöchstadt aufzubauen. Mit einem Platz in der Top-Fünf wären wir am Ende sehr zufrieden.

Wer wird Meister, welches Team steigt ab?

In dieser Liga führt kein Weg an die Damen von MFFC Wiesbaden vorbei. Es ist die stärkste Mannschaft in der Liga und das werden sie auch mit der souveränen Meisterschaft unterstreichen.

Beim Abstiegskampf will ich mich für keine Teams festlegen. Es kann dort noch einmal verdammt eng werden, da auch einige Mannschaften unten stehen, welche einen sehr ordentlichen guten Fußball spielen und sich womöglich nach der Winterpause dort herauskämpfen.