FSG Jugenheim/Partenheim: Zusammenhalt im Team trotz Schwierigkeiten Der B-Ligist im Winter-TÜV: An Kadergröße und Fitness der Spieler soll im Winter gearbeitet werden

Alexander Weidmann, Betreuer der FSG Jugenheim/Partenheim, teilte folgendes mit.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Wenn man Drittletzter in der Tabelle ist, gibt es sicherlich mehr Dinge, die nicht so gut gelaufen sind und weniger die wirklich gut gelaufen sind. Dennoch kann man festhalten, dass trotz großer personeller Engpässe das Team als Ganzes Zusammenhalt gezeigt hat und sich den Herausforderungen gestellt hat. Als Aufsteiger hatte sich die FSG sicher den einen oder anderen Sieg mehr erhofft, aber dennoch können wir aus eigener Kraft in der Rückrunde den Klassenerhalt sichern.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Insgesamt muss die Fitness der Spieler verbessert werden und die vielen jungen Spieler müssen weiterentwickelt werden. Mit dem erfahrenen Interimstrainer Jockel Weinz haben wir einen Chefcoach, der dies sicherlich umsetzen kann. Klar ist auch, dass wir alles daran setzen müssen den Spielerkader in der Winterwechselperiode zu vergrößern.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause?