FSG Jugenheim/Partenheim und TSG Hechtsheim treffen fast zweistellig

Die FSG Jugenheim/Partenheim sowie die TSG Hechtsheim waren zum Auftakt in Torlaune. – Foto: Timo Babic

Der FC schien zunächst auf der Siegerstraße, doch UDP kam trotz des 0:2-Rückstands zurück und ging in der 65. Minute in Führung. Der Vorsprung hatte bis in die Nachspielzeit bestand, ehe der Aufsteiger aus Schwabsburg ausglich.

Tore: 1:0, 2:0 Fabian Hauf (11., 18.), 2:1 Michael Mbeko Mokobe (43.), 2:2 Michele Fortunato (61.), 2:3 Renato Pereira Henriques (65.), 3:3 Lukas Pelz (90.+4), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für UDP Mainz (78.)

TV 1817 Mainz II – FSG Jugenheim/Partenheim 4:9 (2:3)

„Es war in der ersten Halbzeit ein sehr ausgeglichenes Spiel, weil wir uns das Leben selbst schwer gemacht haben und erstmal ins Spiel kommen mussten. Nach dem 1:2-Rückstand sind wir immer besser ins Spiel gekommen und haben am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen. Beide Abwehrreihen haben ein paar Geschenke verteilt und beide Teams wollten Fußball spielen, wodurch es zu dem Ergebnis gekommen ist. Gerade in der zweiten Hälfte hat es aber auch einige schön herausgespielte Treffer gegeben”, fasste FSG-Trainer Manuel Helmlinger zusammen.

Tore: 1:0 Pierre Emmanuel Ayikoe (8.), 1:1 Philip Krichten (20.), 2:1 Leon Remmy (24.), 2:2 Yannick Goland (32.), 2:3 Eugen Koslowski (35.), 2:4 P. Krichten (50.), 2:5 E. Koslowski (53.), 3:5 Emir Sahin (55.), 4:5 Bünyamin Yilmaz (63., FE), 4:6, 4:7 Joshua Böhnke (66., 67.), 4:8, 4:9 P. Krichten (73., 85.)

FC Aksu Mainz II – TSG Hechtsheim 1:9 (1:2)

TSG-Coach Massimo Vallone berichtete: „Wir waren in der ersten Viertelstunde nicht anwesend, haben nach dem 1:0 für Aksu aber die richtige Reaktion gezeigt und das Spiel vor der Halbzeitpause gedreht. In der zweiten Hälfte ist unser Angriffspressing besser umgesetzt und der Gegner so unter Druck gesetzt worden, dass wir zu mehr Torchancen gekommen sind und in kürzester Zeit das Spiel für uns entschieden haben.” Auf Seiten der Hausherren habe es in der 66. Spielminute kurz einen Aufreger gegeben. „Aus meiner Sicht ist ein klares Foul meines Innenverteidigers an einem FC-Stürmer nicht gepfiffen worden. Daraufhin sind zwei, drei Aksu-Akteure etwas lauter geworden, zwei haben Gelb und direkt danach eine 10-Minuten-Strafe bekommen. Einer der beiden auch direkt die Gelb-Rote Karte”, schilderte Vallone den Hergang in besagter Minute.

Tore: 1:0 Okan Yüzüak (6.), 1:1, 1:2 Tobias Schuh (20., Strafstoß; 45.), 1:3 Timo Lochmann (47.), 1:4 T. Schuh (53.), 1:5 Kalon-Jamal Prator (56.), 1:6 Joseph Schwerdt (66.), 1:7 Borivoje Slavisa Saitovic (79.), 1:8 T. Lochmann (87.), 1:9 Laurence Christos Westenhuber (90.), Besondere Vorkommnisse: Zwei 10-Minuten-Zeitstrafen und eine Gelb-Rote Karte für FC Aksu Mainz II (alle 66.)

FC Inter Mainz – FSC Ingelheim 4:4 (1:2)

„Das Spiel war insgesamt sehr ausgeglichen. Die erste Halbzeit hat aus meiner Sicht uns gehört, während Inter Mainz in der zweiten Hälfte stärker gewesen ist. Daher geht das Unentschieden für beide Seiten absolut in Ordnung. Jetzt liegt unser voller Fokus auf der zweiten Pokalrunde am Donnerstag gegen Frei-Weinheim. Danach wollen wir am Sonntag gegen Lörzweiler unbedingt den ersten Dreier der Saison holen”, kommentierte Karani Ordukaya, einer der sportlichen Leiter des FSC.

Tore: 0:1 Ahmet Can Kandemir (26.), 1:1 Julian Zamora Carrasco (35.), 1:2 Aziz Said Togru (41.), 1:3 Melih Tayyip Kandemir (49.), 2:3 Mustafa Said (53.), 3:3 Simon Andreas Zuniga Pandel (61.), 4:3 Luis Jonathan Gauzin Huerta (86.), 4:4 M. T. Kandemir (90.+2)