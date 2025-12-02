FSG Jugenheim/Partenheim gewinnt 14-Tore-Spektakel

„Das Ergebnis täuscht darüber hinweg, wie schwer wir uns getan haben, das Spiel zu gewinnen. Unser größtes Manko an dem Tag war das Verwerten von guten Torchancen. Bezeichnend für unser Spiel war, wie die beiden entscheidenden Tore für uns gefallen sind. Beim Ausgleich konnten wir einen von der Mauer abgefälschten Freistoß an die Latte im dritten Versuch ins Tor schieben. Der Führungstreffer in der 79. Minute war ein Schuss von der Strafraumgrenze, der abgefälscht als Bogenlampe ins Tor gegangen ist. Die beiden Treffer gegen Ende sind erst gefallen, nachdem der Gegner aufgemacht hatte und wir Platz zum Kontern hatten. Freundlich formuliert, fällt der Erfolg unter die gern zitierte Kategorie Arbeitssieg”, kommentierte TSG-Trainer Andreas Herget.

Das Fazit des TV-Trainers Carlo D’Antonio: „In der ersten Halbzeit haben wir uns selbst das Leben schwergemacht. Wir wollten zu oft mit dem Kopf durch die Wand. Nach einer Standpauke in der Pause, dass man mehr miteinander spielen anstatt mit Einzelleistung glänzen sollte, hat es anders ausgesehen und wir haben Spiel und Gegner bestimmt. Mit der zweiten Hälfte bin ich hochzufrieden. Am Schluss ein verdienter Sieg.”

VfB Bodenheim II – FSV Saulheim II 4:4 (1:3)

„Wir hatten – bedingt durch eigene Fehler – große Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und sind durch Standardsituationen sowie eine Kontersituation, die wir nicht konsequent verteidigt haben, verdient in Rückstand geraten. In der Halbzeit haben wir darauf reagiert und umgestellt. Wir sind Saulheim höher angelaufen und haben ihnen damit ein Stück weit die Luft zum Atmen genommen. So drehen wir ein 1:3 in ein 4:3. Dass wir dann in der Nachspielzeit durch ein Eigentor den Ausgleich kassieren, ist natürlich extrem bitter. Den Sieg hätten wir uns aufgrund der zweiten Halbzeit mehr als verdient. Großen Respekt an meine Mannschaft, die sich in der aktuell schweren Situation durchbeißt und mehr als alles gegeben hat”, berichtete VfB-Trainer Marcel Baumgärtner.

Tore: 0:1 Tim Backenstoß (5.), 1:1 Thomas Meyenburg (22.), 1:2 Mozamel Raufi (28.), 1:3 Miro Yilmaz (35.), 2:3 Mike Kraft (61.), 3:3 Matteo Greco (66.), 4:3 Matteo Kerz (75.), 4:4 Eigentor von M. Kerz ( 90.+1)

Spvgg. Essenheim – FC Lörzweiler 5:0 (3:0)

„Wir waren von der ersten Minute an das spielbestimmende Team. Leider hat uns immer wieder der letzte entscheidende Pass gefehlt, um eine Torchance zu entwickeln. Trotzdem haben wir unsere Tore am Ende schön herausgespielt. Lörzweiler hatte trotz unserer Überlegenheit zwei bis drei gute Torchancen, die aber durch unseren Keeper Luca Kistner gut pariert worden sind”, sagte Patrick Schlömer, der spielende Co-Trainer der Spvgg.

FC-Spielertrainer Stefan Zimmermann ergänzte: „Ich möchte mich insbesondere bei den Spielern der zweiten Mannschaft bedanken, die dafür gesorgt haben, dass wir überhaupt spielen konnten. Bereits Anfang der Woche war uns bekannt, dass uns für Sonntag nur sechs Mann aus dem Kader der ersten Mannschaft zur Vergütung stehen. Daher hatten wir Essenheim um eine Verlegung gebeten, welche leider abgelehnt worden ist. Eine kurzfristige Verschiebung der Anstoßzeit um eine Stunde ist leider seitens des Spvgg-Vorstands abgelehnt worden. Nur durch die Absage der zweiten Mannschaft konnten wir antreten.”

Tore: 1:0 Pedro Mina Alves (29.), 2:0 Francesco Ielapi (33.), 3:0 Patrick Brachmann (40., direkter Freistoß), 4:0 P. Mina Alves (83., Kopfball), 5:0 Sven Planer (86.)

FSG Jugenheim/Partenheim - FC Inter Mainz 8:6 (2:3)

„Ein sehr wildes Spiel, das ich so auch noch nicht miterleben durfte. Es ist bis zum 5:5 hin und her gegangen und fast jeder Abschluss hat zu einem Tor geführt. In der ersten Halbzeit ist Inter etwas besser gewesen und hat zurecht geführt. Wir sind aber sehr gut aus der Kabine gekommen. Mit den drei Toren in kurzer Zeit zum 8:5 ist das erste Mal etwas Ruhe ins Spiel gekommen. Durch die Leistung in der zweiten Hälfte ein verdienter Sieg für uns”, fasste FSG-Spielertrainer Manuel Helmlinger zusammen.

Tore: 1:0 Philip Krichten (9.), 1:1 Luis Jonathan Gauzin Huerta (11.), 2:1 Alexander Friedrich Ziegert (13.), 2:2, 2:3 Philipp Lutzenburg (18., 44.), 3:3 Nils Markow (48.), 3:4 Cristhian Angelo Calderon Cordova (51.), 4:4 Joshua Böhnke (52.), 5:4 P. Krichten (54.), 5:5 P. Lutzenburg (58.), 6:5 A. F. Ziegert (59.), 7:5 Zain Qureshi (61.), 8:5 Eigentor von Simon Andreas Zuniga Pandel (65.), 8:6 C. A. Calderon Cordova (86., Strafstoß)

1. FC Nackenheim – FVgg.Mombach 5:0 (2:0)

„In der Höhe absolut verdient. Meiner Meinung nach hätte es auch zweistellig ausgehen können”, haderte FC-Spielertrainer Norman Loos mit der Abschlussschwäche seines Teams in einem fairen Spiel. Ein Sonderlob verdiente sich FVgg-Trainer und -Torwart Dominik Moser, der nach Loos' Einschätzung überragend gehalten habe.

Tore: 1:0 Nikolaus Heckelsmüller (13.), 2:0, 3:0 Marc-Kevin Marx (39., 57.), 4:0 Felix Türk (87.), 5:0 Louis Meyer (89.)

SG Undenheim/Schornsheim - TSV Mainz-Ebersheim 0:1 (0:1)

„Wir sind sehr glücklich, diesen wichtigen Auswärtssieg eingefahren zu haben. Wir haben das Spielgeschehen über die gesamten 90 Minuten bestimmt, mussten aber bis zum Ende zittern, weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Auch in Unterzahl hatten wir mehr Ballbesitz und die klareren Gelegenheiten, müssen uns aber auch bei unserem Torwart bedanken, der mit dem gehaltenen Elfmeter die drei Punkte festgehalten hat. Wir hatten das nötige Spielglück, das uns noch in der vergangenen Woche gefehlt hat”, teilte TSV-Trainer Michel Liebscher Winckler mit.

Tor: 0:1 Leonard Valentin Webel (17.), Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Finn Hau (TSV Ebersheim) wegen einer Notbremse (54.), Jan Sievers (TSV Ebersheim) hält FE von Julius Laux (75.)

UDP Mainz – FSV Oppenheim II 3:3 (1:2)

„Oppenheim hat in der ersten Halbzeit läuferisch sehr viel investiert. Zwei Fehler von uns haben sie konsequent ausgenutzt, woraus die beiden Treffer entstanden sind. Wir konnten verkürzen und hatten sowohl in der ersten als auch in der zweiten Hälfte mehr vom Spiel”, sagte Jóni Tiago do Amaral Marques, einer der sportlichen Leiter von UDP. Nach dem Ausgleich der Hausherren habe ein sehenswerter Freistoßtreffer den FSV wieder in Front gebracht. Doch die Oppenheimer hätten dem läuferischen Aufwand und der immer stärkeren Spieldominanz von UDP Tribut zollen müssen. Resultat war das erneute Remis und eine Vielzahl an weiteren hochkarätigen Chancen für die Mainzer, die allesamt – fast schon fahrlässig - versiebt wurden, was nicht nur an diesem Spieltag der Fall war, sondern sich wie ein roter Faden durch die Saison ziehen würde, so do Amaral Marques. „Am Ende des Tages geht man mit einem schlechten Gefühl vom Platz, weil man eigentlich zu jeder Zeit das Gefühl hatte, die Partie drehen zu können”, der sportliche Leiter abschließend.

Der spielende FSV-Co-Trainer Jonas Gill fasste zusammen: „Wir sind mit einem dünnen Kader angereist und haben das Beste aus dem Spiel rausgeholt. Insgesamt war es sehr hitzig auf und neben dem Platz. Wir sind dreimal in Führung gegangen und haben unsere Chancen gut verwertet. Die zweite Hälfte ist an UDP gegangen, die nach und nach stärker geworden sind und das Spiel bestimmt haben. Wir haben als Team verteidigt, unser Torwart alles gehalten, was möglich war. Den Punkt nehmen wir mit nach Oppenheim. Lob an mein Team für die geschlossene Mannschaftsleistung in einer schwierigen Phase.”

Tore: 0:1 Nico Dittenberger (4.), 1:1 Aadil Nasiri (35.), 1:2 Dominik Horn (40.), 2:2 Marcio Filipe Do Nascimento Lopes (48., FE), 2:3 Luca Carrion (60., direkter Freistoß), 3:3 Clemens King (72.)