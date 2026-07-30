FSG Haubern/Löhlbach fordert TuS Usseln: Pokal im Parkstadion

– Foto: Marius Lahme

Ein ganz besonderes Highlight erwartet die Fans des lokalen Fußballs am Freitagabend, wenn die FSG Haubern/Löhlbach den TuS Usseln zur zweiten Runde des Waldeck-Frankenberger Pokals empfängt.

Die große Besonderheit, abgesehen von der räumlichen Distanz beider Vereine, ist die Austragungsstätte der Pokalpaarung. So wird die Partie im altehrwürdigen Baunataler Parkstadion, der Heimstätte des KSV Baunatal, ausgespielt.

"Wir sind an diesem Wochenende im Trainingslager in Baunatal. Da wir uns auf keinen Alternativtermin einigen konnten, haben wir diese Lösung gefunden", heißt es aus Kreisen der FSG-Verantwortlichen. Auch die Usselner freuen sich über die wohl einmalige Möglichkeit und reisen mit einem Fanbus zur Partie, wie den Social Media-Kanälen des TuS zu entnehmen ist. So hoffen beide Teams auch auf neutrale Fans, denen zum Beispiel das Groundhoppingerlebnis "Kreisligafußball im großen Stadion" noch fehlt.