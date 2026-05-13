FSG Haren antwortet eindrucksvoll

Nach der überraschenden Niederlage am Freitag hat die FSG Haren im Stadtderby gegen die DJK Tinnen die passende Reaktion gezeigt. Vor heimischer Kulisse setzte sich die Mannschaft am Montagabend deutlich mit 5:1 durch und bleibt damit weiter in Schlagdistanz zum Spitzenreiter Andervenne.

Die Harenerinnen übernahmen von Beginn an die Kontrolle und drängten Tinnen tief in die eigene Hälfte. Besonders über die linke Seite sorgte Meike immer wieder für Gefahr und bereitete mit mehreren starken Aktionen gute Möglichkeiten vor. Der verdiente Führungstreffer wollte zunächst jedoch nicht fallen.

Stattdessen ging Tinnen durch Carla Sandmann überraschend mit 1:0 in Führung (20.). Die FSG ließ sich davon allerdings nicht aus dem Konzept bringen und blieb offensiv aktiv. Der verdiente Ausgleich fiel schließlich in der 35. Minute, als Emelie Terhorst eine der Chancen zum 1:1 nutzte.

Haren dreht nach der Pause auf

Kurz nach Wiederbeginn belohnte sich die FSG endgültig für den hohen Aufwand. Lorena setzte sich auf der linken Seite durch und flankte gefühlvoll vor das Tor, wo Jana Wessels zum 2:1 einschob (53.).

Mit der Führung im Rücken spielte Haren nun deutlich selbstbewusster. Ein indirekter Freistoß im Strafraum führte wenig später zum 3:1, das erneut Emelie Terhorst sicher verwandelte (58.). Nur fünf Minuten später erhöhte Lea Vahle mit einem platzierten Abschluss auf 4:1.

Den Schlusspunkt setzte Pia Jänen (82'), die in der Schlussphase steil geschickt wurde, sich den Ball erlief und souverän an der Torhüterin vorbeischob.

Am Ende stand ein auch in der Höhe verdienter Derbyerfolg für die FSG Haren, die nun mit Rückenwind in das nächste Highlight geht: Am Samstag wartet um 11:30 Uhr das Finale des EMCO-Kreispokals gegen die SG Darme/Schepsdorf/Baccum auf dem Sportplatz des SC Osterbrock.