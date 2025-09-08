FSG Hagen unterliegt Schwerte – 9:2 trotz frühem Führungsteffer

In der zweiten Hälfte ließ Schwerte nichts mehr anbrennen, erhöhte zunächst auf 8:1, bevor Yvonne Bruchmann in der 76. Minute den zweiten Treffer für die FSG Hagen erzielte. Kurz darauf legte Schwerte noch einmal nach und machte mit dem 9:2 den Endstand perfekt.

Die FSG Hagen startete mit viel Einsatz in ihr erstes Ligaspiel und durfte früh jubeln: Jessica Dräger brachte die Gäste in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der VfL Schwerte schlug schnell zurück und drehte das Spiel noch vor der Pause. Bereits in der 18. Minute fiel der Ausgleich, ehe die Gastgeberinnen in der Folge ihre Offensivstärke ausspielten und bis zur Halbzeit auf 7:1 davonzogen.

Die FSG Hagen steht nach der Auftaktniederlage mit 0 Punkten auf Rang 7 der Tabelle, zeigt aber trotz des Ergebnisses gute Ansätze für die kommenden Spiele. Der VfL Schwerte klettert mit nun 6 Punkten aus 3 Spielen (Tordifferenz 19:8) auf den 2. Platz und untermauert seine Ambitionen in der Liga.

⸻

Ausblick und Einschätzung

Trotz der deutlichen Niederlage überwiegt bei der FSG Hagen die Zuversicht. Mit neuen Trikots in Blau-Schwarz und dem Sponsor Egon Duys präsentiert sich die Spielgemeinschaft als Einheit. „Es ist ein Neuanfang, das Team muss sich noch finden. Aber die Ansätze sind gut und der Spaß am Spiel steht im Vordergrund“, lautet die Devise für die kommenden Wochen. Die Saison ist noch jung, und beide Vereine arbeiten weiter am gemeinsamen Ziel, sich in der Liga zu etablieren.

Weiter geht es für die FSG bereits am Donnerstag, den 18.09., im Pokal: Auswärts trifft das Team um 19:30 Uhr auf SF Westfalia Hagen.

Am nächsten Ligaspieltag haben sowohl die FSG Hagen als auch der VfL Schwerte spielfrei.