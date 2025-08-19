FSG Hagen startet mit erstem Testspiel das Ergebnis bleibt zweitrangig

Nach dem Seitenwechsel übernahm die Heimmannschaft zunehmend die Kontrolle. Jennifer Franz erhöhte in der 55. Minute auf 3:1, ehe Lea Frankowiak nur zwei Minuten später mit ihrem zweiten Treffer das 4:1 erzielte. Den Schlusspunkt setzte Nele Rüffert in der 65. Minute mit dem Treffer zum 5:1-Endstand.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Lea Frankowiak die Gastgeberinnen in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Yvonne Bruchmann glich in der 23. Minute zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause sorgte Karoline Böhner (35.) für die erneute Führung der Iserlohner Turnerschaft, sodass es mit 2:1 in die Halbzeit ging.

Für die neu gegründete Frauenspielgemeinschaft Hagen war es der erste gemeinsame Auftritt. Dabei stand nicht das Ergebnis im Vordergrund, sondern das Sammeln von Erfahrungen und das Finden des Zusammenspiels. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist positiv, sowohl im Training als auch auf dem Platz. Die Spielerinnen probierten viel aus und zeigten, dass eine gute Basis vorhanden ist.

Trotz der Niederlage gelang der FSG Hagen ein eigenes Tor, was als kleiner Erfolg gewertet werden kann. Insgesamt war es ein guter Anfang, bei dem deutlich wurde, dass die Mannschaft in einem Umbruch steckt und Schritt für Schritt aufgebaut werden soll.

Der Blick richtet sich nun nach vorne: Mit weiteren Trainingseinheiten und Testspielen möchte sich die FSG einspielen, ausprobieren und sich auf die kommende Saison vorbereiten.

Die FSG Hagen freut sich jederzeit über neue Spielerinnen, die Lust haben, Teil des Teams zu werden. Wer Interesse hat, kann sich gerne über die Kontaktdaten des TSV Dahl oder der SpVg Hagen 1911 melden und einfach beim Training vorbeischauen.

