FSG Hagen feiert Schützenfest und beeindruckt mit Offensivpower

Torfestival der FSG Hagen gegen die SG Gahmen - Rechts auf dem Foto Alina Sophie Meier mit 4 Toren – Foto: TSV Dahl 1878 e.V. - Extern

Von Beginn an zeigte die FSG Hagen, wer das Spiel bestimmen würde. Bereits in der siebten Minute brachte Yvonne Bruchmann ihre Mannschaft mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später legte Alina Sophie Meier mit einem Doppelschlag nach und erhöhte in der 10. und 11. Minute auf 3:0.

Die FSG Hagen hat am Wochenende ein echtes Offensivfeuerwerk abgebrannt und die SG Gahmen in der Kreisliga B deutlich mit 15:2 geschlagen. Bereits zur Halbzeit führte die Mannschaft klar mit 7:1 und ließ auch im zweiten Durchgang nicht nach.

Auch nach der Pause blieb die FSG Hagen das klar dominierende Team. Alina Sophie Meier erhöhte in der 59. Minute auf 8:1, ehe Yvonne Bruchmann nur zwei Minuten später erneut traf. Lana Maren Tilgert trug sich in der 70. Minute erstmals in die Torschützenliste ein und erzielte das 10:1.

Die SG Gahmen konnte durch Larissa Sophie Atilgan in der 13. Minute zwar auf 3:1 verkürzen, doch die Antwort der Gastgeberinnen ließ nicht lange auf sich warten. Alina Sophie Meier stellte in der 18. Minute den alten Abstand wieder her, ehe Yvonne Bruchmann nur zwei Minuten später das 5:1 erzielte. Antonia Gelic traf in der 27. Minute zum 6:1, bevor Yvonne Bruchmann mit ihrem dritten Treffer des Tages den 7:1 Halbzeitstand markierte.

In der Schlussphase wurde es dann richtig deutlich. Yvonne Bruchmann schraubte das Ergebnis mit weiteren Treffern in der 75., 78. und 87. Minute weiter in die Höhe. Dazwischen traf auch Lana Maren Tilgert erneut zum 13:1. Die SG Gahmen kam durch Maya Shynol in der 87. Minute noch zum zweiten Treffer des Tages, doch den Schlusspunkt setzte erneut Yvonne Bruchmann mit ihrem insgesamt siebten Treffer in der 89. Minute zum 15:2 Endstand.

Bemerkenswerte Offensivpower und Entwicklung

Besonders bemerkenswert ist dabei die starke offensive Entwicklung der FSG Hagen in ihrer ersten gemeinsamen Saison. Die Mannschaft überzeugt nicht nur als geschlossenes Team, sondern sorgt auch individuell immer wieder für Aufmerksamkeit. Vor allem Yvonne Bruchmann und Alina Sophie Meier prägen das Offensivspiel der Hagenerinnen bislang eindrucksvoll. Yvonne Bruchmann kommt nach zehn Spielen bereits auf starke 21 Saisontore, während Alina Sophie Meier in nur sechs Spielen schon 15 Treffer erzielen konnte.

Die Zahlen zeigen deutlich, wie gut sich die Mannschaft mittlerweile gefunden hat. Das Zusammenspiel funktioniert, die Abläufe greifen immer besser ineinander und die FSG Hagen setzt ihren Fokus konsequent auf mutigen und offensiven Fußball. Die Entwicklung der neu gegründeten Spielgemeinschaft nimmt damit weiterhin eine äußerst positive Richtung.

Zukunft und Tabellenblick

Die FSG Hagen blickt auf eine starke erste gemeinsame Saison zurück. Seit der Neugründung der Frauenspielgemeinschaft zwischen dem TSV Dahl und der Spielvereinigung Hagen 1911 entwickelt sich das Projekt in eine klare positive Richtung. Das große Ziel war es von Anfang an, wieder eine feste Mannschaft aufzubauen und einen stabilen Spielbetrieb im Frauenfußball zu etablieren. Genau das ist der Mannschaft in den vergangenen Monaten gelungen.

Auch sportlich zeigt die Entwicklung nach oben. Unter dem neuen Trainer Rocco Cardone hat sich die Mannschaft weiter gefestigt und präsentiert sich Woche für Woche geschlossen und fokussiert. Nach zwölf Spielen steht die FSG Hagen mit sechs Siegen und sechs Niederlagen bei einem Torverhältnis von 55:30 und 18 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz der Kreisliga B.

Dabei zeigt ein Blick auf die Tabelle, dass in den verbleibenden vier Spielen noch einiges möglich ist. Der FC Silschede II auf Rang vier liegt mit 21 Punkten nur knapp vor der FSG. Der SV Westrich kommt auf 23 Punkte, TuS Eichlinghofen II und die TSG Herdecke stehen mit jeweils 25 Punkten an der Spitze der Liga. Dahinter folgen der Lüner SV und Yildiz Hagen mit jeweils 16 Punkten, der Wambeler SV mit sieben Punkten sowie die SG Gahmen ohne Punkte.

Neben den sportlichen Leistungen überzeugt die FSG Hagen auch organisatorisch. Die Mannschaft tritt einheitlich in den neuen FSG Trikots auf, der Trainings und Spielbetrieb läuft strukturiert und professionell und die Spielerinnen haben sich als Team gefunden. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Vereinen funktioniert hervorragend und sorgt dafür, dass sich die Mannschaft Woche für Woche weiterentwickelt.

Für die kommenden Wochen ist das Ziel klar. Die Mannschaft möchte in den letzten vier Saisonspielen noch einmal Vollgas geben und die starke erste gemeinsame Saison erfolgreich abschließen.

Auch über die laufende Saison hinaus blickt die FSG Hagen optimistisch nach vorne. Der Verein möchte weiter wachsen und freut sich über neue Spielerinnen, egal ob Anfängerinnen oder bereits erfahrene Fußballerinnen, die Lust auf eine motivierte und familiäre Mannschaft haben. Trainiert und gespielt wird sowohl in Dahl als auch auf Emst beziehungsweise im Hagener Umfeld, wodurch die Mannschaft organisatorisch flexibel und gut aufgestellt ist.

Interessierte Spielerinnen können sich jederzeit beim TSV Dahl oder bei der Spielvereinigung Hagen 1911 melden. Die FSG Hagen möchte den eingeschlagenen Weg gemeinsam weitergehen und auch in Zukunft den Frauenfußball in Hagen weiter stärken.