FSG Gudensberg stellt Trainerteams für Reserve-Mannschaften neu auf

„Im Namen der FSG Gudensberg bedanke ich mich bei Andre und Carsten für die geleistete Arbeit und wünsche Beiden für die Zukunft auf ihrem weiteren Weg alles Gute“, erklärte Jens Siebert, sportlicher Leiter der FSG. Ein ursprünglich nicht geplanter Trainerwechsel wird nun mit einer internen Lösung aufgefangen.

Ab Sommer wird René Herbener die zweite Mannschaft übernehmen, während Fabian Goldbeck künftig die dritte Mannschaft verantwortet. Beide gelten als eng mit dem Verein verbunden. „In den Gesprächen mit Fabian und Rene hat sich sehr schnell herausgestellt, dass sie den Weg der FSG auch in der Zukunft weitergehen und unterstützen werden“, so Siebert. Ziel sei es, die Entwicklung der Fußballabteilung zu stabilisieren und die Integration junger Spieler weiter voranzutreiben. Weitere Ergänzungen im Betreuer- und Trainerbereich seien laut Verein noch in Planung.