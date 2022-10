FSG Gudensberg III - SG Fuldalöwen/Beisetal II 0:1 (0:0)

Mit diesem knappen Sieg baute die Reserve der SG Fuldalöwen/Beisetal ihre Erfolgsserie mit 7 Siegen bei einem Unentschieden weiter aus und festigte ihre Position an der Tabellenspitze der B1.

Bis es aber soweit war, erstarb den mitgereisten Fans mehrere Male der Torschrei auf den Lippen. Eine nur leichte Feldüberlegenheit führte aber trotzdem zu einer Vielzahl von hochkarätigen Chancen, die aber diesmal hauptsächlich vom bisherigen Torgaranten Tobias Berger vergeben wurden oder vom Heimtorhüter in hervorragender Form vereitelt wurden. So dauerte es dann doch bis zur 70. Minute, bis die favorisierten Gäste mit 1:0 in Führung gingen und damit den Siegtreffer erzielten.

Jan-Erik Eisenhuth hatte sich gut auf der rechten Seite durchgesetzt, passte dann flach nach innen, wo Benjamin Beisecker keine Mühe hatte, den Ball über die Linie zu drücken.