FSG Gudensberg II – SG Fuldalöwen/ Beisetal 1:4 (0:1)

Bereits in der vierten Minute des Spiels konnten die Gäste durch einen fälligen Foulelfmeter, den S. Adjout sicher verwandelte, in Führung gehen.

In der Folge der ersten Hälfte war es stets der Tabellenerste, der das Spielgeschehen bestimmte und Chance um Chance erspielte. Die Gastgeber kamen selten zu Chancen und konnten sich glücklich schätzen, dass die Seiten mit nur 0:1 gewechselt wurden.

In der zweiten Hälfte konnten die Gäste auf 0:2 erhöhen. Nach einer herrlichen Flanke von S. Adjout auf J. Mai setzte sich dieser an der Außenlinie durch, passte in die Mitte und P. Seitz schloss eiskalt ab. Eine absolut erwähnenswerte Kombination, die zum Torerfolg führte.

Keine zwei Minuten später erhöhte M. Alizada auf 0:3 und das Spiel war entschieden.

Auch wenn die Gastgeber durch einen verwandelten Strafstoß in der 64. Minute nochmal den Anschluss zum 1:3 herstellten, war spielerisch an diesem Sonntag keine Spannung mehr zu erwarten.

In der Nachspielzeit gelang es dann erneut S. Adjout mit einem satten Schuss aus zweiter Reihe das Ergebnis auf 1:4 zu stellen.