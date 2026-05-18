FSG Chattengau verpflichtet offensiven Mittelfeldspieler "Alex" Rein

– Foto: Björn Hartmann

Die FSG Chattengau/Metze kann den ersten Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Mit Alexander Rein wechselt ein talentierter offensiver Mittelfeldspieler von Olympia Kassel zur FSG. Der 19-jährige Niedensteiner schließt sich im Sommer der Mannschaft von Trainer Paul Graf an.

Fußballerisch ausgebildet wurde Rein bei der JSG Werratal, GSV Eintracht Baunatal sowie dem VfL Kassel. Seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte der Offensivspieler anschließend bei Olympia Kassel in der Kreis- und Kreisoberliga. Dort wusste der junge Mittelfeldakteur besonders durch seine Torgefahr zu überzeugen: In 20 Spielen erzielte Rein starke 13 Treffer.