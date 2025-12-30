 2025-12-17T10:26:01.779Z

Spielbericht
Die FSG Bensheim jubelt ausgelassen nach dem Halbfinalsieg gegen die TSV Auerbach
Die FSG Bensheim jubelt ausgelassen nach dem Halbfinalsieg gegen die TSV Auerbach – Foto: Verein

FSG Bensheim schlägt Auerbach 7:6 nach 1:6 und zieht ins Finale ein

Verlinkte Inhalte

Stadtmeist. Bensheim
FSG Bensheim
TSV Auerbach

Gestern, 20:15 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
FSG Bensheim
FSG BensheimFSG Bensheim
6
7
Abpfiff

Noch 30 Sekunden stehen auf der Uhr, als FSG-Spieler Pascal Quentin über die linke Seite in die Hälfte der TSV Auerbach dribbelt. Dann denkt Quentin nicht lange nach, sondern zieht einfach mal ab – und trifft rechts unten ins Eck zur 7:6-Führung. Die FSG Bensheim hat im Halbfinale der Bensheimer Hallenstadtmeisterschaft soeben die Sensation geschafft und die TSV Auerbach nach einem 1:6-Rückstand noch 7:6 besiegt. Innerhalb von sieben Minuten haben die Blau-Weiß-Roten das Spiel am Montagabend gedreht dank der Tore von Lucas Merk (3), Jonas Klein (2), Erdeniz Akdeniz und Quentin.

Die TSV Auerbach zeigte sich trotz der bitteren Niederlage als fairer Verlierer und kann sich im Spiel um Platz drei (20.15 Uhr) gegen die SG Gronau zumindest noch das Podest sichern. In der Gruppenphase siegte Gruppenligist Auerbach trotz eines 1:3-Rückstandes letztlich noch 6:4 gegen den B-Ligisten Gronau.

Die FSG will nun die Euphorie aus dem Halbfinalsieg mitnehmen und im Finale am Dienstag (21.20 Uhr) gegen den VfR Fehlheim für die nächste Sensation sorgen. In der Vorrunde siegte der Favorit aus der Gruppenliga 6:2. Jetzt kann Kreisoberligist FSG Bensheim Revanche nehmen.

Die Spiele können im Livestream verfolgt werden: https://www.youtube.com/live/_JXMAOWs034

Aufrufe: 030.12.2025, 13:46 Uhr
Marvin ZubrodAutor