FSG Bensheim schlägt Auerbach 7:6 nach 1:6 und zieht ins Finale ein

Noch 30 Sekunden stehen auf der Uhr, als FSG-Spieler Pascal Quentin über die linke Seite in die Hälfte der TSV Auerbach dribbelt. Dann denkt Quentin nicht lange nach, sondern zieht einfach mal ab – und trifft rechts unten ins Eck zur 7:6-Führung. Die FSG Bensheim hat im Halbfinale der Bensheimer Hallenstadtmeisterschaft soeben die Sensation geschafft und die TSV Auerbach nach einem 1:6-Rückstand noch 7:6 besiegt. Innerhalb von sieben Minuten haben die Blau-Weiß-Roten das Spiel am Montagabend gedreht dank der Tore von Lucas Merk (3), Jonas Klein (2), Erdeniz Akdeniz und Quentin.

Die TSV Auerbach zeigte sich trotz der bitteren Niederlage als fairer Verlierer und kann sich im Spiel um Platz drei (20.15 Uhr) gegen die SG Gronau zumindest noch das Podest sichern. In der Gruppenphase siegte Gruppenligist Auerbach trotz eines 1:3-Rückstandes letztlich noch 6:4 gegen den B-Ligisten Gronau.

Die FSG will nun die Euphorie aus dem Halbfinalsieg mitnehmen und im Finale am Dienstag (21.20 Uhr) gegen den VfR Fehlheim für die nächste Sensation sorgen. In der Vorrunde siegte der Favorit aus der Gruppenliga 6:2. Jetzt kann Kreisoberligist FSG Bensheim Revanche nehmen.