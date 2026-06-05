FSG-Aufstiegstraum in Verlängerung geplatzt

Mörfelden/Nauheim. Eine starke Saison haben sie gespielt, blieben in der Rückrunde ungeschlagen und haben sich mit dem zweiten Platz in der Gruppenliga Süd-West verdient die Aufstiegsrunde erkämpft. Doch hier gab es für die Fußballerinnen der FSG Kickers Mörfelden/Nauheim kein Happyend. Nach einem 2:0-Sieg im Hinspiel mussten sie sich im Rückspiel mit 0:4 geschlagen geben.
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Unglücklicher hätte es dabei aber nicht laufen können. Bis zur Nachspielzeit lagen die FSG-Frauen nur 0:1 hinten. Der ersehnte Verbandsliga-Aufstieg wäre ihnen damit sicher gewesen. Doch dann gelang dem FC Gudesding Frankfurt tatsächlich noch der zweite Treffer. Und nach der Verlängerung stand es 4:0 für die Gastgeberinnen, die in großen Jubel ausbrachen.
Dagegen hängende Köpfe bei der Spielgemeinschaft, Tränen flossen: Die Enttäuschung war groß. So nah am Aufstieg dran, und dann hat es nicht gereicht. „Wir waren alle sehr traurig“, bekannte Mannschaftsführerin Melanie Coutu. „Das war echt bitter. Dabei können wir uns keinen Vorwurf machen und haben alles gegeben. Aber letztlich war der Gegner einen Tick besser. Das müssen wir neidlos anerkennen.“
Vor rund 150 Zuschauern, davon mehr als 50 von der FSG, war der FC Gudesding mit spielerischen Vorteilen auf seinem Kunstrasenplatz im Frankfurter Ostpark schon nach 14 Minuten in Führung gegangen. „Danach mussten wir uns erst mal fangen, hatten aber in der zweiten Halbzeit gute Chancen zum Ausgleich“, sah Coutu ihr Team mehrmals vor dem 1:1. Doch ging der Ball jedes Mal knapp am Tor vorbei.
Dennoch hielten die Gäste den knappen Rückstand bis zur Nachspielzeit aufrecht und hatten die Verbandsliga schon fest im Blick. Da bekam Gudesding noch einen Freistoß, den die FSG nicht klären konnte. Und Lucie Weismüller schob den Ball mit der letzten Aktion der Partie zum 2:0 für Frankfurt ein.
Die Verlängerung konnte die Spielgemeinschaft nicht mehr für sich nutzen. „Wir mussten gegen Ende der zweiten Halbzeit unsere Topscorerin Caro Kieper und dann auch Dani Nesic wegen Krämpfen rausnehmen und konnten nicht mehr viel nach vorne bewegen“, bedauerte Coutu. Die Frankfurterinnen schraubten indes den Sieg noch auf 4:0 in die Höhe und feierten als Vizemeister der Gruppenliga Süd-Ost ausgelassen den Aufstieg.
Die FSG-Frauen, bei denen sich die erst 17-jährige Lea Buschmann auf Anhieb zur Stammspielerin entwickelte und Caro Kieper mit 25 Treffern zweitbeste Goalgetterin der Liga war, haben dagegen die ersehnte Rückkehr in die Verbandsliga verpasst. Nun kommt es zu einigen Veränderungen. So haben beide Vereine nach drei guten Jahren die Auflösung der Spielgemeinschaft beschlossen und gehen wieder eigenständig ins Rennen. Der SV 07 Nauheim nimmt dann einen neuen Anlauf in der Gruppenliga. Der SC Kickers Mörfelden plant, in der Kreisoberliga an den Start zu gehen.
Lena Reibstein und Beatrice Bender werden ihre Laufbahn beenden. Auch Trainer Manuel Aurelio hört nach drei Jahren auf. Wie Melanie Coutu erklärt, die beim SV 07 als Mannschaftsführerin weiter dabei bleibt, „werden aber Mathias Aurelio und Christian Lertes als Trainer bei uns in Nauheim weitermachen“. Zudem sind bereits einige Neuzugänge im Gespräch. „Und dann wollen wir in der Gruppenliga wieder oben angreifen.“
Tore: 1:0 Wagner (14.), 2:0 Weismüller (90.+5), 3:0 Sester (98.), 4:0 Wagner (106.).