FSG-Aufstiegstraum in Verlängerung geplatzt Nach starker Saison verpassen die Fußballerinnen der FSG Kickers Mörfelden/Nauheim den Verbandsliga-Aufstieg hauchdünn +++ Zur neuen Saison gehen die Vereine wieder getrennte Wege. von Gabi Wesp-Lange · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Aufstiegstraum geplatzt: Die Fußballerinnen der FSG Mörfelden/Nauheim um Topscorerin Carolin Kieper (vorne) scheitern in der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga gegen FC Gutesding Frankfurt. Foto: Uwe Krämer

Mörfelden/Nauheim. Eine starke Saison haben sie gespielt, blieben in der Rückrunde ungeschlagen und haben sich mit dem zweiten Platz in der Gruppenliga Süd-West verdient die Aufstiegsrunde erkämpft. Doch hier gab es für die Fußballerinnen der FSG Kickers Mörfelden/Nauheim kein Happyend. Nach einem 2:0-Sieg im Hinspiel mussten sie sich im Rückspiel mit 0:4 geschlagen geben.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Treffer in Nachspielzeit vereitelt Verbandsliga-Traum Unglücklicher hätte es dabei aber nicht laufen können. Bis zur Nachspielzeit lagen die FSG-Frauen nur 0:1 hinten. Der ersehnte Verbandsliga-Aufstieg wäre ihnen damit sicher gewesen. Doch dann gelang dem FC Gudesding Frankfurt tatsächlich noch der zweite Treffer. Und nach der Verlängerung stand es 4:0 für die Gastgeberinnen, die in großen Jubel ausbrachen.

Dagegen hängende Köpfe bei der Spielgemeinschaft, Tränen flossen: Die Enttäuschung war groß. So nah am Aufstieg dran, und dann hat es nicht gereicht. „Wir waren alle sehr traurig“, bekannte Mannschaftsführerin Melanie Coutu. „Das war echt bitter. Dabei können wir uns keinen Vorwurf machen und haben alles gegeben. Aber letztlich war der Gegner einen Tick besser. Das müssen wir neidlos anerkennen.“ Vor rund 150 Zuschauern, davon mehr als 50 von der FSG, war der FC Gudesding mit spielerischen Vorteilen auf seinem Kunstrasenplatz im Frankfurter Ostpark schon nach 14 Minuten in Führung gegangen. „Danach mussten wir uns erst mal fangen, hatten aber in der zweiten Halbzeit gute Chancen zum Ausgleich“, sah Coutu ihr Team mehrmals vor dem 1:1. Doch ging der Ball jedes Mal knapp am Tor vorbei.