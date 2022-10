FSG Alfeld/Eifa kommt nicht in Tritt Teaser KLA ALSFELD: +++ Die FSG Alsfeld/Eifa kommt in der Fußball A-Liga nicht auf Touren. Ausgerechnet vor dem Duell mit Kirtorf wird die Verletztenliste noch länger: Mirko Bambey und Fabian Weglarz +++

ALSFELD - Immer noch kein klares Tabellenbild gibt Anfang Oktober die Fußball-Kreisliga A ab. Hinter den Topteams SG Reiskirchen/Bersrod/Saasen und der FSG Kirtorf liegen zwischen dem Tabellendritten, der SG Appenrod/Maulbach/Gemünden, und dem Achten SV Bobenhausen nur zwei magere Zähler. Das klassische Mittelfeld existiert derzeit praktisch nicht, denn eigentlich beginnt der Kampf um den Klassenerhalt schon mit dem Neunten FSG Queckborn/Lauter, der mit seinen derzeit zehn Zählern nur fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze aufweist. Am schlechtesten ist die Lage derzeit bei der FSG Alsfeld/Eifa auf dem 15. und damit letzten Tabellenplatz. Und als wäre die aktuelle Niederlagenserie nicht schon hart genug, gastiert in Eifa am Samstagnachmittag mit der FSG Kirtorf nun auch noch der Vizemeister.