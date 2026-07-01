FSG '99 Salza - Ein Verein wächst über sich hinaus Die Saison 2025/26 der FSG '99 Salza lässt sich in Zahlen zusammenfassen: Landesklasse. Kreispokal. Kreisoberliga. von André Hofmann · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Paul Kirchner (Bildmitte) ist Führungsspieler der Ersten, Trainer der Zweiten und ein Erfolgsgarant der Aufstiege der FSG '99 Salza. – Foto: © Jasmina Draftz

Doch hinter diesen drei Erfolgen steckt vor allem eine Geschichte – die von einem Verein, der nach Jahren der Geduld belohnt wurde.

Eine Saison für die Vereinsgeschichte Manche Spielzeiten geraten in Vergessenheit. Andere schreiben Geschichte. Für die FSG '99 Salza gehört die Saison 2025/26 ohne Zweifel zur zweiten Kategorie. Nach 20 Jahren kehrt die erste Mannschaft zurück auf Landesebene und steigt in die Landesklasse 2 auf. Nur wenige Wochen später folgt mit dem Gewinn des Kreispokals der erste Pokalsieg seit 14 Jahren. Als wäre das noch nicht genug, setzt die zweite Mannschaft den Schlusspunkt unter eine nahezu perfekte Saison und macht mit dem Erfolg in der Relegation gegen die SG Berka den Aufstieg in die Kreisoberliga perfekt. Drei große Erfolge. Ein Verein. Eine Saison. Paul Kirchner übernimmt Verantwortung Als Paul Kirchner im Sommer 2024 zur FSG '99 Salza wechselte, brachte er reichlich Erfahrung mit. Der ehemalige Regional- und Oberligaspieler von Wacker 90 Nordhausen entschied sich bewusst für den Schritt nach Salza – nicht nur als Spieler der ersten Mannschaft, sondern auch als Trainer der zweiten Mannschaft. Von Beginn an übernahm er Verantwortung. Auf und neben dem Platz. Während er die erste Mannschaft als Führungsspieler unterstützte, entwickelte er parallel die zweite Mannschaft weiter. Genau diese Doppelrolle macht seine Saison so besonders. Er war Teil des Aufstiegsteams der Ersten und führte gleichzeitig die Reserve selbst zum historischen Sprung in die Kreisoberliga.

Leidenschaft, Teamgeist und Zusammenhalt Für Kirchner sind die Erfolge kein Zufall. Er spricht von einer Saison, die "einen ganz besonderen Platz in der Geschichte der FSG 99 Salza einnehmen wird". Die erste Mannschaft habe über die gesamte Spielzeit mit Leidenschaft, Teamgeist und konstant starken Leistungen überzeugt. Der Aufstieg nach zwei Jahrzehnten sei das Ergebnis einer langfristigen Entwicklung gewesen. Mit dem Kreispokalsieg habe sich die Mannschaft schließlich selbst belohnt und einer ohnehin außergewöhnlichen Saison die Krone aufgesetzt. Mindestens genauso stolz blickt er auf die Entwicklung der zweiten Mannschaft. Mit großem Einsatz, mannschaftlicher Geschlossenheit und einer beeindruckenden Entwicklung habe sich das Team den Aufstieg in die Kreisoberliga verdient. Für ihn ist das zugleich ein Beleg dafür, wie nachhaltig im gesamten Verein gearbeitet wird.

Aufstieg in die Landesklasse der ersten Mannschaft.

Mehr als nur Titel Für Kirchner stehen die drei sportlichen Erfolge für weit mehr als Tabellenplätze oder Pokale. "Drei große Erfolge in einer Saison – der Aufstieg der ersten Mannschaft in die Landesklasse, der Pokalsieg und der Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Kreisoberliga – machen diese Spielzeit zu einem Meilenstein der Vereinsgeschichte." Besonders wichtig ist ihm dabei, dass dieser Erfolg nicht einzelnen Personen gehört. Spieler, Trainer, Betreuer, Ehrenamtliche, Sponsoren und die treuen Fans hätten gemeinsam ihren Anteil daran gehabt, dass die FSG '99 Salza eine Saison erleben durfte, "die allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird." Es ist genau dieses Miteinander, das den Verein in den vergangenen Monaten ausgezeichnet hat.

Paul Kirchner reckt den Kreispokal in die Höhe

Der Blick geht bereits nach vorn Bei aller Euphorie bleibt Kirchner bodenständig. Die Ziele für die neue Saison sind klar formuliert. "Mit dem Motto 'Für Salza Gemeinsam' ist logischerweise unser erstes Ziel in beiden Männermannschaften der Klassenerhalt. Und wenn am Ende dieses Ziel erreicht ist, dann können wir schauen, was noch geht." Eine Aussage, die zur Entwicklung der vergangenen beiden Jahre passt. Schritt für Schritt. Ohne große Versprechen. Mit harter Arbeit, Zusammenhalt und Überzeugung. Die Traumsaison 2025/26 wird der FSG '99 Salza niemand mehr nehmen. Sie hat gezeigt, was möglich ist, wenn ein gesamter Verein an einem Strang zieht. Und sie hat einen Namen besonders geprägt: Paul Kirchner – Spieler, Trainer, Führungspersönlichkeit und einer der Architekten eines der erfolgreichsten Kapitel der jüngeren Vereinsgeschichte.