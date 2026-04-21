FSG 3 Meilen Altes Land verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Trainer Carl Pien im Einsatz. – Foto: Felix Schlikis

Am 16. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West gewann die FSG 3 Meilen Altes Land mit 4:0 gegen den TuS Tiste. Beide Mannschaften standen vor der Partie nur knapp vor den Abstiegsplätzen, der Sieger konnte sich etwas Luft verschaffen. Für die Gastgeberinnen war die Bedeutung des Spiels von Beginn an klar.

Die FSG ging in der 10. Minute nach einem Eckball durch Svea Nitsche mit 1:0 in Führung. Trotz des Vorsprungs verlief die erste Halbzeit aus Sicht der Gastgeberinnen nicht wie erhofft. Tiste spielte die bessere erste Hälfte, die Pausenführung für die FSG war nach dem Spielverlauf eher glücklich.

„Aufgrund der tabellarischen Situation wollten wir früh pressen, hoch anlaufen, Druck ausüben und viel Kombinationsfußball durchs Zentrum spielen. Das hat grundsätzlich gut funktioniert“, erklärte Trainer Carl Pien.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die FSG wacher. Wieder nach einem Eckball traf Svea Nitsche in der 48. Minute zum 2:0. Danach übernahmen die Gastgeberinnen die Kontrolle und fanden deutlich besser in ihr Spiel.

Tiste musste im weiteren Verlauf öffnen und den Libero auflösen. Dadurch ergaben sich mehr Räume, die die FSG in der Schlussphase nutzte. Luna Sophie Siebert erhöhte in der 83. Minute auf 3:0, Antonia Horeis legte zwei Minuten später das 4:0 nach.

„Für das, was Tiste in der ersten Halbzeit investiert hat, ist das Ergebnis aus ihrer Sicht vielleicht etwas zu hoch ausgefallen. Wenn man unsere zweite Halbzeit betrachtet, geht der Sieg aber in Ordnung. Ein oder zwei Tore weniger wären sicherlich auch nicht dramatisch gewesen. Für uns ist der Erfolg aber extrem wichtig, gerade für den Kopf“, ordnete Pien ein.