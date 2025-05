FSG 3 Meilen Altes Land: Klassenerhalt zum Greifen nah

Mit einem 3:1-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten ATSV Scharmbeckstotel II hat die FSG 3 Meilen Altes Land am 20. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Dank der drei Punkte vergrößerte das Team den Abstand auf den ersten Abstiegsplatz auf vier Zähler, muss in den verbleibenden zwei Spielen aber weiter punkten.

Die Gastgeberinnen dominierten die erste Halbzeit klar, versäumten es jedoch, die Überlegenheit in Tore umzumünzen. „Wir wollten von Anfang an Gas geben und nach dem Sieg gegen Etelsen den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen“, sagte FSG-Trainer Carl-Philipp Pien. „Die erste Halbzeit haben wir komplett dominiert, uns aber nicht belohnt.“

So., 18.05.2025, 12:30 Uhr

Drei Tore in fünf Minuten

Kurz nach dem Seitenwechsel verschärfte sich die personelle Situation beim ATSV: Das Team war bereits nur mit elf Spielerinnen angereist und verlor durch zwei Verletzungen in der zweiten Hälfte weitere Akteurinnen. Fortan agierten die Gäste in Unterzahl.

Trotz der Überzahl tat sich die FSG schwer, den Deckel frühzeitig draufzumachen. Erst in der 67. Minute erlöste Anna König ihr Team mit dem 1:0. Nur eine Minute später traf Shirin Günes nach einer Ecke zum 2:0, Henrieke Thiemann machte in der 72. Minute mit dem 3:0 alles klar.

Die Gäste kämpften aufopferungsvoll weiter und wurden kurz vor Schluss durch den Ehrentreffer von Nele Mutert (88.) belohnt.

FSG-Coach Pien zeigte sich trotz des Sieges nur teilweise zufrieden: „Unsere Leistung in der zweiten Halbzeit war überhaupt nicht vergleichbar mit der ersten. Wir haben das Spiel zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Am Ende geht der Sieg zwar in Ordnung, aber wir müssen unsere Einstellung überdenken.“

Sein Lob galt den Gegnerinnen: „Riesen Respekt an die gesamte Mannschaft von Scharmbeckstotel, dass sie mit nur elf Spielerinnen die Reise angetreten sind und auch zu neunt noch so gut gekämpft haben. Gute Besserung an die verletzten Spielerinnen.“

Ausblick: Ein Sieg fehlt zum Klassenerhalt

Mit nun vier Punkten Vorsprung auf den ATSV Scharmbeckstotel II, die auf dem ersten Abstiegsplatz stehen, hat die FSG 3 Meilen Altes Land den Klassenerhalt in eigener Hand. Schon ein weiterer Sieg würde das rettende Ufer sichern. Die nächsten Gegner: Auswärts beim FC Ostereistedt/Rhade (6.) und zuhause gegen den VfL Wingst (8.).

Für den ATSV wird die Lage hingegen prekär: Am kommenden Spieltag wartet ausgerechnet Tabellenführer TuS Westerholz, ehe es am letzten Spieltag gegen Ostereistedt/Rhade geht.