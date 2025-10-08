FSG 3 Meilen Altes Land dominiert Derby gegen Oste/Oldendorf

Die FSG 3 Meilen Altes Land hat im Stader Bezirksliga-Derby des 9. Spieltags der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West mit 3:0 gegen den FC Oste/Oldendorf II gewonnen und damit den dritten Sieg in Folge gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Carl-Philipp Pien kletterte durch den Erfolg auf den fünften Tabellenplatz, während Oste/Oldendorf auf Rang zehn, dem ersten Abstiegsplatz, verbleibt.
Schon früh stellte die FSG die Weichen auf Sieg. Nach einer Ecke von Luna Siebert brachte Julia Quast ihr Team in der siebten Minute in Führung, kurz darauf erhöhte Antonia Horeis auf 2:0. Im zweiten Durchgang traf Ilona Bartlomyczak zum 3:0-Endstand. Über die gesamte Spielzeit ließ die FSG keine Zweifel am Sieg aufkommen und bestimmte das Geschehen klar.
„Nach dem misslungenen Saisonstart haben wir inzwischen gut reingefunden, das neue System besser verinnerlicht und unsere Stärken weiter ausgebaut“, erklärte Trainer Carl-Philipp Pien. Seine Mannschaft habe das Spiel von Beginn an kontrolliert und den Gegner mit frühem Pressing unter Druck gesetzt. „Das Spiel lief im Grunde 90 Minuten lang auf ein Tor. Oste/Oldendorf hatte keinen einzigen gefährlichen Abschluss.“
Pien zeigte sich zufrieden mit der geschlossenen Mannschaftsleistung: „Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung und damit, wie wir unseren Plan umgesetzt haben.“ Gleichzeitig betonte er, dass sein Team die Partie hätte deutlich höher und vorzeitiger entscheiden können. „Da müssen wir uns noch steigern und solche Spiele früher klar machen.“
FC-Trainer Christopher Thielker erkannte die Leistung des Gegners an: „Bei schwierigen Windverhältnissen konnten wir leider nicht an unsere guten Leistungen aus den beiden vorherigen Spielen anknüpfen. Wir haben nie so richtig ins Spiel gefunden und eine verdiente Niederlage kassiert, die um ein Tor zu hoch ausgefallen ist.“
Mit dem Erfolg hat die FSG 3 Meilen Altes Land nicht nur den dritten Sieg in Serie gefeiert, sondern auch den Abstand zu den Abstiegsrängen weiter vergrößert. „Wir stehen nun in einer Tabellenregion, in der wir uns auch am Ende der Saison sehen möchten“, so Pien abschließend.