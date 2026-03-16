FSC Rheda wird spät noch bestraft

Rheda-Wiedenbrück. Durch einen zweiten Gegentreffer in der Nachspielzeit musste sich der FSC Rheda im Spiel der Fußball-Westfalenliga 1 beim FC Preußen Espelkamp mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden begnügen. Trainer Christopher Hankemeier haderte mit diesem späten Ausgleichstreffer umso mehr, weil sein Team zuvor viele klare Chancen zur endgültigen Entscheidung nicht genutzt hatte.
Luis Sievers (8.) und Martin Aciz (18.) waren die ersten Gästespieler, die allein vor dem gegnerischen Tor scheiterten. Erst im zweiten Versuch brachte Sievers sein Team nach klugem Zuspiel durch Nemanja Milic mit 1:0 in Führung (23.). „Es war gewiss kein überragendes Spiel, das beide Teams lieferten“, gab Hankemeier zu, und dazu gehörte auch der Ärger, dass Nils Fischer mit seinem Schuss aus acht Metern ebenfalls das Tor verfehlte. „Zur Pause konnten wir auch mit 4:0 führen“, verpassten es die Gäste laut Trainer Hankemeier, dem Gegner früh die Lust aufs Spiel zu nehmen.
Die Preußen trafen stattdessen im Anschluss an einen Eckstoß zum 1:1-Ausgleich (52.). Nur eine Minute später lagen die Gäste durch Martin Aciz, der von Dennis Fischer freigespielt worden war, jedoch wieder vorn. Das reichte dennoch nicht zum Dreier, weil auch Christoph Linnemann bei zwei weiteren Gelegenheiten, die Führung auszubauen, nicht erfolgreich war. So führte ein letzter Espelkamper Angriff noch zum Punktverlust des FSC. Das reichte immerhin, sich auf dem fünften Rang zu behaupten.
FSC Rheda: Wiedemann – Meyer (90.+3 Siebert), Lücke, von Mutius, Schleining (84. P. Aciz) – Müller (90.+3 Wennier), M. Aciz, Fischer – Milic (84. Dreichel), Linnemann, Sievers (60. Ellefred).
Tore: 0:1 Sievers (23.), 1:1 Wölfing (52.), 1:2 Aciz (53.), 2:2 Agackiran (90.+3).