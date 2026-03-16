FSC Rheda wird spät noch bestraft

Der FSC Rheda um Lukas Acar (l.) verpasst in Espelkamp einen Sieg. – Foto: Philipp Bülter

Rheda-Wiedenbrück. Durch einen zweiten Gegentreffer in der Nachspielzeit musste sich der FSC Rheda im Spiel der Fußball-Westfalenliga 1 beim FC Preußen Espelkamp mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden begnügen. Trainer Christopher Hankemeier haderte mit diesem späten Ausgleichstreffer umso mehr, weil sein Team zuvor viele klare Chancen zur endgültigen Entscheidung nicht genutzt hatte.

Luis Sievers (8.) und Martin Aciz (18.) waren die ersten Gästespieler, die allein vor dem gegnerischen Tor scheiterten. Erst im zweiten Versuch brachte Sievers sein Team nach klugem Zuspiel durch Nemanja Milic mit 1:0 in Führung (23.). „Es war gewiss kein überragendes Spiel, das beide Teams lieferten“, gab Hankemeier zu, und dazu gehörte auch der Ärger, dass Nils Fischer mit seinem Schuss aus acht Metern ebenfalls das Tor verfehlte. „Zur Pause konnten wir auch mit 4:0 führen“, verpassten es die Gäste laut Trainer Hankemeier, dem Gegner früh die Lust aufs Spiel zu nehmen.