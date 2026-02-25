FSC Rheda verlängert mit Chefcoach Hankemeier

Nimmt man es genau, spielt der FSC Rheda in seiner dritten Westfalenliga-Saison sogar aktuell noch um den Aufstieg in die Oberliga mit. In Schlagdistanz zu Platz 1 überwintert, gab es zum Auftakt eine 2:3-Pleite bei Eintracht Ahaus, die den Rückstand auf sechs Punkte vergrößert hat. Es zählt eh einzig der Klassenerhalt, der so gut wie eingetütet ist, so dass die Verantwortlichen zahlreiche Weichen für die Spielzeit 2026/27 gestellt haben.
Der Verein teilt am Dienstagabend mit, dass bereits Mitte November mit dem gesamten Trainerteam verlängert wurde: Christopher Hankemeier (Cheftrainer), Martin Aziz (spielender Co-Trainer), Edgar Siebert (Co-Trainer) und Gereon Wessel (Torwarttrainer) bleiben an Bord. Hankemeier war im vergangenen Sommer gekommen. Bis Sommer 2024 war er viele Jahre beim TSV Victoria Clarholz tätig gewesen, den er in die Oberliga und zum mehrfachen Klassenerhalt im westfälischen Amateuroberhaus geführt hatte.
In der Pressemitteilung heißt es weiter:
"Durch die frühzeitige Verlängerung konnten wir direkt mit der Kaderplanung für die kommende Saison beginnen. Aktuell haben wir bereits mit 20 Spielern verlängert. Zudem planen wir, den Kader punktuell zu verstärken. Mit der sportlichen Entwicklung sind wir mehr als zufrieden. Für uns war schnell klar, dass wir den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit diesem Trainerteam weitergehen möchten. Die Hinrunde ist – insbesondere unter Berücksichtigung der Umstände – außerordentlich gut verlaufen.
Nach einem größeren Umbruch im Sommer musste das Trainerteam um Christopher Hankemeier zunächst viele neue Puzzleteile zu einer funktionierenden Mannschaft zusammenfügen. Zusätzlich hatten wir großes Verletzungspech zu verkraften: Bereits vor der Saison fiel Jako Kappel-Sudbrock aus. Jan Grunwald musste sich erneut einer Schulteroperation unterziehen, ebenso erlitt Niklas von Mutius eine schwere Schulterverletzung. Lucas Acar fällt seit der Hinrunde langfristig aus. Im Winter brach sich Justus Kappel-Sudbrock bei einem Hallenturnier Schien- und Wadenbein. Zudem ist Engin Güney aktuell gesundheitlich angeschlagen."