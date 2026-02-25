FSC Rheda verlängert mit Chefcoach Hankemeier

– Foto: FSC Rheda

Nimmt man es genau, spielt der FSC Rheda in seiner dritten Westfalenliga-Saison sogar aktuell noch um den Aufstieg in die Oberliga mit. In Schlagdistanz zu Platz 1 überwintert, gab es zum Auftakt eine 2:3-Pleite bei Eintracht Ahaus, die den Rückstand auf sechs Punkte vergrößert hat. Es zählt eh einzig der Klassenerhalt, der so gut wie eingetütet ist, so dass die Verantwortlichen zahlreiche Weichen für die Spielzeit 2026/27 gestellt haben.

Der Verein teilt am Dienstagabend mit, dass bereits Mitte November mit dem gesamten Trainerteam verlängert wurde: Christopher Hankemeier (Cheftrainer), Martin Aziz (spielender Co-Trainer), Edgar Siebert (Co-Trainer) und Gereon Wessel (Torwarttrainer) bleiben an Bord. Hankemeier war im vergangenen Sommer gekommen. Bis Sommer 2024 war er viele Jahre beim TSV Victoria Clarholz tätig gewesen, den er in die Oberliga und zum mehrfachen Klassenerhalt im westfälischen Amateuroberhaus geführt hatte.