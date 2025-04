FSC Rheda stärkt Jugendabteilung mit neuen Strukturen

„Mit Eddy haben wir einen engagierten Jugendtrainer, der bereit ist mehr Verantwortung zu tragen und in jüngster Vergangenheit auch eindrucksvoll bewiesen hat, was er organisatorisch und strukturell leisten kann. Er wird eine tragende Säule in unserer Jugendarbeit werden und die Besetzung dieser Position ist somit ein weiterer wichtiger Schritt, um den Verein langfristig zu stärken“, so der 1. Vorsitzende Sebastian Wieneke.

Mit dieser strukturellen Erweiterung verfolgt der FSC Rheda das Ziel, von klein auf eigene Talente zu fördern und langfristig Spieler hervorzubringen, die sich auch in höheren Spielklassen etablieren können. Mittelfristig plant der Verein zudem, eine weitere Position für den Bereich U14 bis U19 zu besetzen, um die kontinuierliche Entwicklung der Jugendspieler sicherzustellen.