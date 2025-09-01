FSC Rheda schnappt sich 128-fachen Oberliga-Akteur

Der 29-jährige Mustafa Dogan hatte sich vergangene Woche beim Oberliga-Spitzenreiter SV Lippstadt 08 verabschiedet. Anfragen dürfte es genug gegeben haben. Den Zuschlag hat Staffel 1-Westfalenligist FSC Rheda erhalten, für den der Mittelfeldspieler ab sofort spielberechtigt ist.

128 Einsätze im westfälischen Amateuroberhaus hat der gebürtige Ahlener absolviert, davon 106 für den SC Paderborn 07 II und den Rest in der vergangenen Saison für den SV Lippstadt 08, für den auch er eine Saison in der Regionalliga gespielt hat.

Nach einer durchaus ansprechenden Rückrunde kam der Routinier in der laufenden Spielzeit noch nicht zum Einsatz. Offenbar war dies der Grund für die Trennung, wie die Lokalpresse "Der Patriot" berichtete. Der als verletzungsanfällig geltende Kicker soll eine gewisse Einsatz-Garantie gefordert haben, die ihm die Lippstädter Verantwortlichen nicht zusagen wollten. Sportdirektor Dirk Brökelmann gab zu Protokoll: „Musti ist ein guter Junge und ein guter Zocker, ich wünsche ihm, dass er mal verletzungsfrei bleibt."