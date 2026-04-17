FSC Rheda im Top-Spiel gefordert

Der FSC Rheda steht vor einem Top-Spiel. – Foto: Jens Dünhölter

Rheda-Wiedenbrück. Der FSC Rheda schloss die Hinrunde in der Fußball-Westfalenliga 1 als Tabellendritter ab. In der Rückrundentabelle belegt das Team von Trainer Christopher Hankemeier nach acht Partien lediglich Rang 13. Und mit dem Gastspiel am Sonntag beim Aufstiegskandidaten Westfalia Kinderhaus stehen die Rhedaer vor der nächsten hohen Hürde.

„Es stimmt, die Ergebnisse zuletzt waren nicht gut. Im Gegensatz zu den Leistungen in den vier Spielen, in denen wir nur unentschieden gespielt haben“, verweist Trainer Hankemeier auf die Diskrepanz zwischen Aufwand und Resultat seit der Winterpause. „Da fehlte uns oft nur das Spielglück, um einen Dreier zu landen“, setzt Hankemeier weiter auf die Qualitäten im Kader, die schon im Hinspiel gegen den Tabellenzweiten zu einem verdienten 1:1-Remis reichten. Noch ist der FSC auf Rang sechs sicher zwischen Gut und Böse platziert und steht nicht so unter Druck wie der Gegner.