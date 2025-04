FSC Rheda holt Torjäger aus Wiedenbrück mit Regionalliga-Erfahrung

Der junge Angreifer durchlief sämtliche Jugendmannschaften des SC Wiedenbrück und bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung aus höheren Ligen mit. In der laufenden Saison absolvierte Linnemann 16 Joker-Einsätze für die Regionalliga-Mannschaft des SC Wiedenbrück. Im Westfalenpokal stand er einmal in der Startelf und erzielte einen Treffer.

Seinen Torriecher stellt Linnemann eindrucksvoll in der Bezirksliga unter Beweis. In 18 Partien für die 2. Mannschaft erzielte er in der laufenden Spielzeit 15 Treffer und strebt den erstmaligen Aufstieg einer SCW-Reserve in die Landesliga an. In der vergangenen Spielzeit war er bester U19-Torjäger des SCW und durfte ebenfalls bereits neunmal in der Regionalliga hineinschnuppern.



Der künftige FSC-Coach Christopher Hankemeier freut sich über den Neuzugang: „Christoph ist ein junger Spieler, dessen Entwicklung ich schon eine Zeit lang verfolge. Er hat viel Potenzial, das uns definitiv weiterhelfen wird. Gleichzeitig werden auch wir ihn auf seinem Weg bestmöglich unterstützen. Besonders freut uns, dass er ein weiterer Neuzugang aus der Stadt ist.“



"Wir sind überzeugt, dass die Westfalenliga und der FSC Rheda die perfekte Plattform für Christophs nächsten Entwicklungsschritt bieten", so der 1. Vorsitzende Sebastian Wieneke.