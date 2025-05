FSC Rheda holt Beckumer Flügelflitzer und Abwehrtalent aus Verls U19

Der FSC Rheda rüstet sich weiter für die zweite Westfalenliga-Saison in Folge. Mit Benito Junior Diehl (23) wechselt ein quirliger Außenbahnspieler vom abstiegsgefährdeten Landesligisten Beckumer SpVg im Sommer an den Reinkenweg.

Der Deutsch-Haitianer wurde unter anderem beim SC Wiedenbrück, SC Verl, DSC Arminia Bielefeld und bei Rot Weiss Ahlen ausgebildet. Nach zwei Jahren in der Bezirksliga bei der Reserve der Hammer SpVg wechselte der 23-Jährige im Sommer 2022 nach Beckum. Dort entwickelte sich Diehl auf Anhieb zum Stammspieler und hat trotz seines jungen Alters bereits 73 Landesliga-Einsätze auf dem Buckel, in denen er bislang sieben Tore erzielt hat. Beim Tabellenzehnten der Westfalenliga Staffel 1 will Diehl nun den nächsten Schritt gehen.

"Er ist flexibel einsetzbar – insbesondere auf den Außenbahnen – und fühlt sich dort auch am wohlsten. Seine Dynamik und Spielintelligenz machen ihn zu einer echten Verstärkung für unser Team", heißt es in der Pressemitteilung des FSC Rheda.