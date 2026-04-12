FSC Rheda gewährt abgezockten Gästen zu viele Räume Im Verfolger-Duell in der Fußball-Westfalenliga 1 unterliegt die Mannschaft von Christopher Hankemeier den SF Ostinghausen mit 0:3 und wird vom Gegner überholt. von Norbert Röwekamp · Heute, 20:46 Uhr · 0 Leser

Niklas von Mutius (l.) wird für 200 Meisterschaftseinsätze geehrt, verhindert die FSC-Pleite aber auch nicht. – Foto: Jens Dünhölter

Rheda-Wiedenbrück. Der FSC Rheda hat die Serie von zuvor schon vier sieglosen Spielen in der Fußball-Westfalenliga 1 auch im Vergleich mit den Sportfreunden Ostinghausen nicht beenden können. Im Gegenteil: Der bisherige Tabellennachbar zog mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg am Sonntagnachmittag am FSC vorbei und verdiente sich diesen Auswärtssieg dank einer abgeklärten Vorstellung völlig zu Recht. „Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche, aber wir haben nichts von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, zeigte sich Rhedas Trainer Christopher Hankemeier selbst überrascht von der schwachen Vorstellung seiner Mannschaft. „Die Ostinghausener haben eine erfahrene, abgezockte Mannschaft, und wenn du da in den Zweikämpfen nicht dagegenhälst, hast du keine Chance“, registrierte der FSC-Coach viel zu viele Freiheiten zum Beispiel für Gäste-Angreifer Lars Schröder. Die ersten beiden Versuche des regionalligaerfahrenen Schröder verfehlten noch das von Laurin Wiedemann gehütete Rhedaer Tor. In der 39. Minute verspürte der SFO-Torjäger erneut keinen Druck von der FSC-Defensive und versenkte den Ball nun von der Strafraumgrenze mit einem Schuss fast aus dem Stand zum 0:1.

Die Gastgeber verzichteten lange auf ein frühes Anlaufen des Gegners und hofften, aus tieferen Ballgewinnen zu Umschaltaktionen zu kommen. Das gelang zwei, drei Mal auch ordentlich, doch erst verpasste Christoph Linnemann eine Hereingabe von Martin Aciz knapp (28.), dann köpfte Luis Sievers eine Flanke aus Nahdistanz und völlig unbedrängt in die Arme von Marcel-Maik Brylka (33.), und der Gästekeeper wehrte auch einen Außenristschuss aus acht Metern von Martin Aciz noch zur Ecke ab. Diesen Rhedaer Top-Chancen zum Trotz gingen die Gäste dennoch verdient mit der knappen Führung in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang intensivierte der FSC Rheda seine Bemühungen, blieb indes weiter weit weniger gefährlich als die Gäste mit ihren schnellen Gegenstößen nach Rhedaer Ballverlusten. Lars Schöder traf den Außenpfosten (47.) und war nach einer grandiosen Ballan- und Mitnahme nach einem weiten Flugball schon an Laurin Wiedemann vorbei, als der zuvor ebenfalls schon überspielte Niklas von Mutius mit einer „Monstergrätsche“ das 0:2 noch verhinderte (53.).