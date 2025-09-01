FSC Rheda gelingt Coup gegen SC Peckeloh

Das Wiedersehen mit Ex-Trainer Vito Lombardi bescherte dem FSC Rheda den heiß ersehnten ersten Saisonsieg in der Fußball-Westfalenliga 1. Beim hitzigen, hart umkämpften 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den SC Peckeloh verteilte Schiedsrichter Mathias Gerlach nicht weniger als 15 (!) Gelbe Karten. Peckelohs Angreifer Finn Jaster musste nach einer knappen halben Stunde außerdem mit Rot vom Feld (26.).

Hinterher machte Trainer Christopher Hankemeier auf die enormen Widerstände aufmerksam, denen seine Mannschaft gegen die stark besetzten und durch eine Reihe ehemaliger Oberliga-Spieler der U21 des SC Verl verstärkten Gäste erfolgreich getrotzt hatte: „Es macht einfach Spaß, diese Truppe zu trainieren. Wir haben uns in den letzten Wochen Einiges erarbeitet, und Teamgeist schlägt dann auch individuelle Qualität.“

Nachdem der FSC Rheda zunächst mit einer Dreierkette verteidigt hatte, folgte nach der frühen Verletzung Jan Grunwalds die Umstellung auf eine Viererkette. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gastgeber bereits mit 1:0, weil SCP-Torwart Tom Weber beim abgefälschten Schuss von Engin Günej etwas unglücklich aussah (5.). Die Peckeloher meldeten sich mit dem Pausenpfiff durch einen wuchtigen Kopfball von Dimitrios Nemtsis zum 1:1 zurück (45.).

Beim umgehenden 2:1 durch Martin Aciz (48.) profitierte der FSC dann von einem Peckeloher Geschenk, geriet durch Tom Bauer (58.) nur noch einmal richtig in Gefahr und hinterließ einen frustrierten Ex-Trainer Vito Lombardi. „Das zweite Tor ist einfach brutal, zumal wir für mich die bessere Mannschaft waren“, ärgerte dieser sich.

FSC Rheda: Wiedemann – von Mutius, Lücke, Grunwald (5. N. Müller) – Ju. Kappel-Sudbrock, Acar (64. Fischer), Aciz, Günej (93. Siebert), Wennier (90. Meyer) – Sievers, Milic (71. Dreichel).

Tore: 1:0 (5.) Günej, 1:1 (45.) Nemtsis, 2:1 (48.) Aciz.

