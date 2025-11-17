FSC Rheda feiert „komplett starke Mannschaftsleistung”

Rheda-Wiedenbrück. Der FSC Rheda hat sich mit einer beeindruckenden Leistung aus der Hinserie der Fußball-Westfalenliga 1 verabschiedet. Das Team von Christopher Hankemeier besiegte den SV Rödinghausen II mit 2:0 (1:0) und schob sich damit auf den dritten Rang in der Tabelle vor. „Eine souveräne Vorstellung von der ersten bis zur letzten Minute“, bescheinigte der Coach seinen Spielern einen hochverdienten Erfolg.

Entgegen der Befürchtungen trat der SVR nicht mit einem durch Regionalliga-Akteure unterstützten Team an. Mit einer offensiv ausgerichteten Aufstellung hatte der FSC-Coach aber ohnehin auf mutigen Fußball gesetzt und vertraute hinter Nemanja Milic, Martin Aciz, Christoph Linnemann und Luis Sievers auf ein nominell unterbesetztes Mittelfeld. Weil Nils Müller und Engin Günej dort aber mit einer überragenden Zweikampfbilanz jegliche Angriffsbemühungen des Gegners im Keim erstickten, stellte Hankemeier erleichtert fest: „Ich habe keine einzige klare Torchance der Gäste gesehen.“