FSC Rheda feiert „komplett starke Mannschaftsleistung”

Rheda-Wiedenbrück. Der FSC Rheda hat sich mit einer beeindruckenden Leistung aus der Hinserie der Fußball-Westfalenliga 1 verabschiedet. Das Team von Christopher Hankemeier besiegte den SV Rödinghausen II mit 2:0 (1:0) und schob sich damit auf den dritten Rang in der Tabelle vor. „Eine souveräne Vorstellung von der ersten bis zur letzten Minute“, bescheinigte der Coach seinen Spielern einen hochverdienten Erfolg.
Entgegen der Befürchtungen trat der SVR nicht mit einem durch Regionalliga-Akteure unterstützten Team an. Mit einer offensiv ausgerichteten Aufstellung hatte der FSC-Coach aber ohnehin auf mutigen Fußball gesetzt und vertraute hinter Nemanja Milic, Martin Aciz, Christoph Linnemann und Luis Sievers auf ein nominell unterbesetztes Mittelfeld. Weil Nils Müller und Engin Günej dort aber mit einer überragenden Zweikampfbilanz jegliche Angriffsbemühungen des Gegners im Keim erstickten, stellte Hankemeier erleichtert fest: „Ich habe keine einzige klare Torchance der Gäste gesehen.“
Nachdem Martin Aciz zwei Mal knapp gescheitert war (6., 24.), Nils Müller nach abgefälschtem Aciz-Freistoß das Tor per Kopf verfehlte (31.) und Luis Sievers einen Kopfball ebenfalls nur um Zentimeter vorbei setzte (39.), mussten die Gastgeber lange auf das Führungstor warten. Das längst überfällige 1:0 erzielte Christoph Linnemann nach einem scharfen Zuspiel von Martin Aciz (41.). Drei Minuten nach Wiederbeginn musste FSC-Keeper Pascal Müller nach einem Distanzschuss durch Arvin Moulai erstmals eingreifen.
Mit schnellem Umschaltspiel nach Ballgewinnen blieben die Rhedaer weiter gefährlich, ließen durch zu ungenaue Zuspiele von Luis Sievers (53.), Justus Kappel-Sudbrock (54., 58.) in den Strafraum aber leichtfertig beste Chancen zum 2:0 liegen. Nur zwei Minuten, nachdem Luis Sievers einen Schuss von Christoph Linnemann an die Lattenunterkante verlängert hatte, fiel der erlösende Treffer doch noch (73.). Dabei erspielte sich Martin Aciz erneut den Scorerpunkt, indem er diesmal mit seiner Hereingabe von der rechten Seite Luis Sievers zum erfolgreichen Torschuss einlud. Hankemeier: „Eine komplett starke Mannschaftsleistung.“
FSC Rheda: P. Müller – Wennier, Ellefred, Lücke, Kappel-Sudbrock (89. Falkowsky) – N. Müller (87. Hanewinkel), Günej (79. Fischer) – Milic (85. Parkes), Aciz, Linnemann (90. Dreichel), Sievers.
Tore: 1:0 Linnemann (41.), 2:0 Sievers (73.).