FSC Rheda bleibt besonnen

Treten beim FC Preußen Espelkamp an: Luis Sievers und der FSC Rheda. – Foto: Jens Dünhölter

Rheda-Wiedenbrück. Die enttäuschende Vorstellung bei der 1:4-Niederlage beim SC Peckeloh ist abgehakt. Die nächste Auswärtspartie in der Fußball-Westfalenliga 1 beim SC Preußen Espelkamp will der FSC Rheda erfolgreicher gestalten. „Die Preußen sind Dritter in der Rückrunden-Tabelle“, mahnt Trainer Christopher Hankemeier jedoch, den Gegner nicht an der derzeitigen Position am Rande der Abstiegszone zu messen.

Einen derartigen Fehlstart in das Spiel wie zuletzt, als die Begegnung mit zwei Gegentreffern in den ersten sieben Minuten bereits vorentschieden war, müssen die Rhedaer vermeiden. „Da fehlte uns der letzte Wille, unser Tor mit aller Macht verteidigen zu wollen“, erwartet Trainer Hankemeier vom Anpfiff an erhöhte Aufmerksamkeit durch seine Spieler.