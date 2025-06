Neu-Vorstandsmitglied Metin Özen richtet den Ausblick nicht nur auf die kommende Saison. – Foto: Benjamin Marth

FSC Ingelheim: Nach Comeback soll jetzt der Durchmarsch folgen C-Klassist geht nach Rückkehr in den Spielbetrieb in seine zweite Saison und will die Liga aufmischen +++ Metin Özen kommt als Verstärkung für den Vorstand

Ingelheim. Der FSC Ingelheim hat in der abgelaufenen Saison nach dem Rückzug in der Spielzeit 2016/17 den Ligabetrieb wieder aufgenommen und hat den Sprung in die B-Klasse nur knapp verpasst. In der kommenden Saison möchten die Ingelheimer so richtig angreifen. Im Gespräch mit Metin Özen, der vom A-Klassisten Karadeniz Bad Kreuznach kommt und den FSC als Vorstandsmitglied unterstützen wird, zeigte sich schnell: Der Verein brennt und ist voller Vorfreude auf die kommende Saison.

"Die Liga muss sich warm anziehen" "Wir haben richtig Bock und wollen durchmarschieren", sagt Özen. Das Ganze soll kein kurzfristiges Abenteuer werden, sondern ein langfristiges Projekt mit klarer Perspektive. Die Konkurrenz in der Liga müsse sich in der kommenden Saison "auf jeden Fall warm anziehen".

Özen wird sich mit um das Team kümmern Kontakt zum Verein kam über Karani Ordukaya zustande, der selbst engagiert im Vorstand mitarbeitet und Özen für das Projekt begeistern konnte. "Karani und ich kennen uns von früher und sind sehr gute Freunde. Ich werde ihn und die anderen Jungs ein bisschen im Vorstand unterstützen – vor allem in den Bereichen Marketing, Transfers und allem, was rund um das Team passiert", erklärt Özen.