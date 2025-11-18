FSC Eschborn: Neuausrichtung mit Konsequenzen

Der FSC Eschborn will sich in Zukunft neu ausrichten und das mit der Folge, dass viele Spieler der Ersten Mannschaft dem Verein den Rücken kehren. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Frankfurt-Eschborn. Noch vor anderthalb Jahren formulierte Kreisoberligist FSC Eschborn um den damaligen Sportlichen Leiter Ghanem Ghezal ehrgeizige Ziele: Aufstieg in die Gruppenliga und perspektivisch sogar den Durchmarsch in die Verbandsliga. Verstärkt durch einige hochkarätige Neuzugänge, allen voran einem Septett von Gruppenligist und Nachbar TuRa Niederhöchstadt, wollte der FSC mit aller Macht aufsteigen. Doch sportlich verlief die Entwicklung anders als geplant. In der vergangenen Saison landete man lediglich auf Rang sechs, aktuell steht der FSC im unteren Tabellenmittelfeld. Nun ist Trainer Zamar Schokory nicht mehr im Amt (wir berichteten), Sportlicher Leiter Parwez Naziri hat zudem seinen Posten niedergelegt – und der Verein steuert mit einem Kurswechsel in eine neue Richtung, der zum Abgang eines Großteils der ersten Mannschaft geführt hat.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Die Vereinsführung des FSC um Vorsitzenden Murat Sen entschied sich zum Rückrundenstart - begonnen mit dem Spiel am vergangenen Sonntag gegen den SV Kriftel (0:2)- Spielern nur noch Aufwandsentschädigungen in Form von Siegprämien auszuzahlen. „Wir haben in der Vergangenheit auch Auflaufprämien ausgezahlt, obwohl Spiele nicht gewonnen wurden. Das war nicht gesund für den Verein. Wir haben das versucht, es ist jedoch kläglich in die Hose gegangen“, erklärt Sen. Die Entscheidung führte zu erheblichen Konsequenzen: Ein Großteil der Mannschaft entschied sich, den Klub zu verlassen. „Es hat sich eine Unzufriedenheit hergestellt, die ich aufarbeiten und hinterfragen musste“, erzählt Naziri, der selbst das Team in der Vorsaison trainiert hatte, nach zwischenzeitlich dreimonatiger Sperre zurückkehrte, um schließlich im April dieses Jahres als Coach einen Schlussstrich zu ziehen. Danach übernahm er die sportliche Leitung von Ghanem Ghezal, der im Winter vergangenen Jahres ausgewandert ist.

Auf Trainer-Aus von Schokory folgte der Rücktritt von Naziri Am vergangenen Donnerstag entschied sich Naziri dazu, sein Amt niederzulegen. „Ich wollte das sauber bis zur Winterpause durchziehen, leider konnte und wollte der Verein das nicht tragen und deshalb bin ich zu dem Entschluss gekommen zurückzutreten“, erklärt er und wünscht dem Verein für die Zukunft alles Gute. Berufliche Gründe spielen ebenfalls eine Rolle. Sen bestätigt: „Parwez hat sich beruflich neu orientiert und hat nicht mehr viel Zeit für den Fußball.“