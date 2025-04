FSC Eisbergen mit zwei Heimspielen: “Unsere Heimstärke ausnutzen“

Der FSC Eisbergen (lila) möchte in den beiden Heim-Nachholspielen punkten. – Foto: N. Gessat

Nachholspiele in der Bezirksliga Westfalen Staffel 1:



Druck und Pflicht – Eisbergen mit zwei Heimauftritten gegen Jöllenbeck und Dielingen



Mit zwei Nachholspielen an diesem Wochenende richtet sich der Fokus der Bezirksliga Staffel 1 auf den FSC Eisbergen, der sich in der erweiterten Spitzengruppe festgesetzt hat. Die Mannschaft empfängt mit Jöllenbeck und Dielingen zwei abstiegsbedrohte Teams und hat die große Chance, sich mit sechs Punkten wieder näher an die Top vier heranzuschieben. Während es für Eisbergen um den Anschluss nach oben geht, zählt für die Gäste jeder Zähler im Überlebenskampf.

———————————————————————



FSC Eisbergen – TuS Jöllenbeck 1897 (Sa., 19.04., 15:00 Uhr)



Zwei Heimspiele in drei Tagen – und die große Chance, sich mit einem Doppelerfolg in der Tabelle noch einmal in Richtung Spitzenränge zu orientieren:



Witthaus: “Wollen unsere Heimstärke ausnutzen“ „Wir haben für die beiden Spiele am Samstag und am Montag eine sehr positive Erwartung, gerade auch aufgrund der zuletzt erzielten Ergebnisse“, sagt Eisbergens Kapitän Tim Witthaus. „Wir wollen auf jeden Fall den Schwung mitnehmen, haben jetzt zwei Heimspiele vor der Brust und wollen unsere Heimstärke ausnutzen und die beiden Spiele gewinnen.“

Die personelle Lage bei Eisbergen hat sich vor dem Doppelspieltag etwas entspannt. „Wir haben mit Jonas Mohme und Jan Nolting zwei Spieler zurück, die lange verletzt waren und jetzt wieder Minuten sammeln konnten. Das ist sehr positiv für uns“, so Witthaus. Fehlen werden allerdings Andriko Salein (Urlaub) und vermutlich auch Niklas Fehrmann, der weiterhin mit einer Sprunggelenksverletzung kämpft.



Eisbergen liegt mit 35 Punkten auf Rang sechs und ist nach dem 2:0-Erfolg in Oetinghausen klarer Favorit gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Jöllenbeck. Die Gäste kassierten zuletzt eine 1:4-Pleite in Pödinghausen. Die Rollen sind klar verteilt: Alles andere als ein Heimsieg des formstarken FSC wäre eine Überraschung. Für Jöllenbeck wird es bei nur noch wenigen verbleibenden Partien zunehmend schwer, das rettende Ufer zu erreichen.





———————————————————————



FSC Eisbergen – TuS Dielingen (Mo., 21.04., 15:00 Uhr)

Für den FSC Eisbergen ist das zweite Heimspiel in drei Tagen, nun gegen den TuS Dielingen (Mo., 21.04., 15:00 Uhr), die nächste Etappe auf dem Weg zu einem starken Saisonendspurt.