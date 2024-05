FSC Eisbergen gewinnt gegen BSC Blasheim

null

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 01.05.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Porta Westfalica

Wettbewerb: Bezirksliga Staffel 1

Spieltag: 17

Spielbericht: FSC Eisbergen gegen BSC Blasheim 3:1 (2:1)

Porta Westfalica. Böses Erwachen auf dem Porta Westfalicaer Sportplatz Eisbergen: Nach einem souveränen Start wendet sich das Blatt für die Blasheimer Gastmannschaft zur Freude des FSC Eisbergen.

Bereits kurz nach Anstoß landet Jannik Beier den ersten Treffer und bringt die Gäste in Führung (2). In Minute 20 verspielen die Blasheimer ihren Vorsprung wieder auf unglückliche Weise. Pechvogel Cedric Zapatka befördert die Kugel ungünstig hinter die eigene Torlinie und sorgt unfreiwilligerweise für den Ausgleichstreffer. Unentschieden. Eisbergens Jan Nolting kann seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Beide Teams wechseln in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Jonas Mohme wird eingesetzt für Lukas Wehage und Jan Fiebich für Sören Borchert. Auf der Gastseite räumen Felix Kammann für Ernst Vincent Lückingsmeyer und Jonas Wilhelm Kalburg für Tilman Werdin den Platz.

Den Eisbergern eröffnet sich in der Nachspielzeit eine letzte Gelegenheit, ein weiteres Mal zu treffen und den Abstand auszubauen. Jan Nolting kann in der zweiten Minute der Nachspielzeit erneut abschließen. Der FSC Eisbergen geht als triumphierender Sieger vom Platz (92).

Die Aufstellungen: FSC Eisbergen - BSC Blasheim

FSC Eisbergen: Lukas Wehage (14), Jan Nolting (7), Nico Kolepke (13), Filip Stahlhut (8), Marc Oelmann (21), Marvin Büsscher (16), Christian Witthaus (1), Sören Borchert (23), Andriko Salein (6), Malte Nolting (3), Niklas Fehrmann (18)

BSC Blasheim: Kevin Rahmöller (7), Til Eberhardt (3), Robin Bade (5), Marlon Sieveking (6), Marcel Feder (1), Mattis Rottmann (16), Benedikt Feldmann (8), Felix Kammann (10), Jannik Beier (13), Jonas Wilhelm Kalburg (19), Cedric Zapatka (15)

Schiedsrichter: Timo Franz-Sauerbier (Kalletal)

Assistent: Sascha Kreye

Assistent: Felix Appel



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.