FSA veröffentlicht Spielplan: Stadtderby eröffnet Verbandsliga-Saison Verbandsliga +++ Der Startschuss zur neuen Spielzeit ertönt beim VfB Ottersleben von Kevin Gehring · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Leon Tim

Am Mittwoch hat der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) die Staffeleinteilung für die Herren-Spielklassen bekanntgegeben. Nur einen Tag später vermeldet der Verband erneut mit Spannung erwartete Neuigkeiten: Der Spielplan für die neue Verbandsliga-Spielzeit steht fest!

Eröffnet wird die Saison 2026/27 in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse mit einem Stadtderby: Der VfB Ottersleben, Meister der LOTTO-Landesliga Nord, empfängt am Abend des 7. August den SV Fortuna Magdeburg zum Eröffnungsspiel. Weiter geht es am Sonnabend mit vier Paarungen: Der in der Aufstiegsrelegation siegreiche CFC Germania 03 startet beim SC Bernburg, der SV Blau-Weiß Zorbau empfängt den FSV Barleben und der SV Eintracht Emseloh trifft auf den Haldensleber SC. Außerdem empfängt der SV Dessau 05 - einer der frühen Favoriten für die neue Saison - den SV Westerhausen zum Start.

Verbandsliga-Neuling SG Reppichau startet mit einem Kreisderby Drei weitere Partien gehen dann am Sonntag über die Bühne. Die SG Reppichau, Meister der LOTTO-Landesliga Süd und dritter Aufsteiger im Bunde, begrüßt den 1. FC Bitterfeld-Wolfen zum Kreisderby. Der BSV Halle-Ammendorf tritt die kurze Reise zum VfB Merseburg an und der VfB Sangerhausen duelliert sich mit dem SV Blau-Weiß Dölau. "Mit dem veröffentlichten Spielplan steigt die Vorfreude auf die neue Saison 2026/27. Die Verbandsliga bietet auch in diesem Jahr ein attraktives Teilnehmerfeld mit traditionsreichen Vereinen und spannenden Derbys", wird Jörg Bihlmeyer, FSA-Vizepräsident für den Bereich des Spielwesens, in der Mitteilung des Verbandes zitiert. Das Magdeburger Stadtderby im Eröffnungsspiel verspreche "gleich zum Auftakt beste Werbung für den Fußball in Sachsen-Anhalt", so Bihlmeyer.