FSA tritt in den Dialog: "Angebot an alle Vereine, aktiv mitzuwirken"

– Foto: SV Blau-Weiß Zorbau

Im Fokusjahr 2026 möchte der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) die Frauen und Mädchen in den Mittelpunkt rücken - mit dem Ziel, mehr Aktive zu gewinnen und die Rahmenbedingungen für Spielerinnen, Schiedsrichterinnen und Vereinsfunktionärinnen zu verbessern. Um die Vorhaben und Projekte vorzustellen und die Vereine aktiv mit einzubinden, lädt der FSA im Fokusjahr zu einer Reihe von Regionaldialogen.

Der Startschuss hierzu fällt bereits am kommenden Wochenende. Gastgeber ist am Freitagabend der SV Blau-Weiß Zorbau, der mit seinem Frauenteam in der Regionalklasse 4 aufläuft und zugleich sehr aktive Nachwuchsarbeit im Juniorinnenbereich leistet. Zu der Veranstaltung für den Süden von Sachsen-Anhalt sind die "aktiven Vereine der Kreisfach- und Stadtfachverbände Mansfeld-Südharz, Halle, Burgenland und Saalekreis herzlich eingeladen", schreibt der Verband.

Am Freitagabend, den 13. Februar, wird der Dialog im Vereinsheim in Zorbau um 18:30 Uhr eröffnet. Dann stellt der FSA seine Projekte unter dem Dach des Fokusjahres vor, dann tritt der Verband in den Austausch mit den anwesenden Vereinen - hinsichtlich der Erfahrungen aus der Praxis und der gemeinsamen Ideensammlung. "Der Ausschuss für Frauen und Mädchenfußball des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt versteht den Regionaldialog als wichtigen Baustein auf dem Weg zu einem starken, sichtbaren und nachhaltigen Frauen- und Mädchenfußball im Land", schreibt der Landesverband. Interessierte Vereine können sich per E-Mail bei Johannes Riedel (j.riedel@fsa-online.de) anmelden.