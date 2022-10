FSA thematisiert Integration: Dialog mit prominentem Gesprächspartner Fußballverband Sachsen-Anhalt plant in Magdeburg einen umfangreichen Aktionstag

Mit der Integration von vielen Menschen ergeben sich Chancen und Herausforderungen in unserer heutigen Gesellschaft – so auch für den Fußball. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) führt im Oktober erstmalig eine Veranstaltung zum Thema „Integration“ durch.

Gemeinsam mit Vereinsvertreter*innen sollen Ideen und mögliche Projekte zu Maßnahmen bei der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund ausgetauscht werden. Prof. Dr. phil. habil. Sebastian Braun von der Humboldt-Universität Berlin wird zum Thema „Integration im/durch Fußball“ einen Input geben. Zudem sollen Kleingruppen-Diskussionen, die Darstellung von Best-Practice-Beispielen sowie eine Podiumsdiskussion tiefere Einblicke in die Integration im/durch Fußball ermöglichen.

Ehemaliger Nationalspieler kommt nach Magdeburg

Ein ehemaliger Nationalspieler konnte als prominenter Gast für die Veranstaltung gewonnen werden: Der einstige Bundesliga-Profil William Georg „Jimmy“ Hartwig-Almer wird an der Veranstaltung am 29. Oktober im Magdeburger Michel Hotel teilnehmen. Mit dem Hamburger SV gewann Hartwig unter anderem den Europapokal der Landesmeister und trug auch das Trikot der Nationalmannschaft. Der heute 68-Jährige ist als Integrations- und Fair Play-Botschafter für den Deutschen Fußballbund aktiv und weiß um den hohen Stellenwert des Themas.

„Ich selbst habe zu meiner Zeit beim HSV viel Ablehnung in den Bundesliga-Stadien erfahren und dachte damals, diese Generation wird aussterben. Aber leider werden wir heutzutage eines Besseren belehrt. Diskriminierung erlebe ich heute noch oder werde damit konfrontiert. Es zieht sich leider durch jede Gesellschaftsschicht, was ich nicht nachvollziehen kann, da wir in einer multikulturellen Welt leben. Jeder sollte dem Gegenüber auf Augenhöhe begegnen und wir alle sollten miteinander gehen. Ich freue mich auf den Austausch in Magdeburg, da Integration auch in den Fußballvereinen einen enorm hohen Stellenwert einnimmt“, blickt Hartwig bereits auf den 29. Oktober.

Auch Halberstadt-Coach Rost nimmt teil

Des Weiteren hat auch der aktuelle Cheftrainer des Regionalligisten VfB Germania Halberstadt, Manuel Rost, für die Podiumsdiskussion an diesem Nachmittag zugesagt. Der Übungsleiter betreute in der Vergangenheit bereits soziale Projekte und kann auf einen großen Erfahrungsschatz im Bereich „Integration im Fußball“ zurückgreifen. Vereinsvertreter, Interessierte und Medienvertreter können sich unter folgendem Link für die Veranstaltung anmelden:

Hier geht es zur Anmeldung: https://forms.office.com/r/jbLdEXeWLa