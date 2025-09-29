FSA sucht neue Ausschuss-Mitglieder: "Basis noch stärker beteiligen"

Auf der Suche nach neuen Mitgliedern für die verschiedenen Ausschüsse wendet sich der Fußballverband Sachsen-Anhalt an seine Clubs. Der FSA lade "engagierte Vereinsvertreterinnen und -vertreter ein, sich aktiv in die Gestaltung und Weiterentwicklung des Verbandes einzubringen", heißt es in einer Mitteilung.
Die Ausschüsse sind "zentrale Arbeitsgremien des Verbandes", schreibt der Landesverband: "Sie beraten den Vorstand des FSA und bereiten Entscheidungen vor, um den Fußball in Sachsen-Anhalt in all seinen Facetten nachhaltig zu stärken." Genau in diese Arbeit wolle man in der Legislatur des am 13. September neu gewählten FSA-Vorstandes mehr Vertreter aus den Vereinen einbinden.
"Wir wollen die Basis noch stärker an den Entscheidungsprozessen beteiligen und damit auch die Transparenz innerhalb unseres Verbandes erhöhen", betont FSA-Präsident Holger Stahlknecht. "Die Ausschreibungen geben allen Interessierten die Möglichkeit, ihre Expertise einzubringen und gemeinsam an der Zukunft des Fußballs in Sachsen-Anhalt mitzuwirken", so der 60-Jährige.
Bis zum 5. Oktober könnten sich Interessierte für die Mitarbeit an den Ausschüssen bewerben. "Der FSA ruft insbesondere Vereinsvertreterinnen und -vertreter, Ehrenamtliche und Fachleute aus den jeweiligen Bereichen dazu auf", eine Bewerbung einzureichen. Diese solle neben einem kurzen Motivationsschreiben auch Angaben zu bisherigen ehrenamtlichen oder beruflichen Tätigkeiten im Fußball enthalten. Für Rücksprachen stehe Geschäftsstellen-Leiterin Anne Bartke (a.bartke@fsa-online.de) zur Verfügung.
Für die Mitarbeit an den acht verschiedenen Ausschüssen hat der Fußballverband Sachsen-Anhalt folgende Profile aufgestellt:
Finanzausschuss
Jugendausschuss
Frauen- und Mädchenausschuss
Spielausschuss
Schiedsrichterausschuss
Freizeit- und Breitensportausschuss
Ausschuss Qualifizierung / Vereinsentwicklung
Ausschuss Gesellschaftliche Aufgaben
