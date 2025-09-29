– Foto: Thomas Rinke

FSA sucht neue Ausschuss-Mitglieder: "Basis noch stärker beteiligen" Aus dem Verband +++ In der Legislatur des neuen FSA-Vorstandes soll die Basis mehr Mitsprache erhalten

Auf der Suche nach neuen Mitgliedern für die verschiedenen Ausschüsse wendet sich der Fußballverband Sachsen-Anhalt an seine Clubs. Der FSA lade "engagierte Vereinsvertreterinnen und -vertreter ein, sich aktiv in die Gestaltung und Weiterentwicklung des Verbandes einzubringen", heißt es in einer Mitteilung.

Die Ausschüsse sind "zentrale Arbeitsgremien des Verbandes", schreibt der Landesverband: "Sie beraten den Vorstand des FSA und bereiten Entscheidungen vor, um den Fußball in Sachsen-Anhalt in all seinen Facetten nachhaltig zu stärken." Genau in diese Arbeit wolle man in der Legislatur des am 13. September neu gewählten FSA-Vorstandes mehr Vertreter aus den Vereinen einbinden. "Wir wollen die Basis noch stärker an den Entscheidungsprozessen beteiligen und damit auch die Transparenz innerhalb unseres Verbandes erhöhen", betont FSA-Präsident Holger Stahlknecht. "Die Ausschreibungen geben allen Interessierten die Möglichkeit, ihre Expertise einzubringen und gemeinsam an der Zukunft des Fußballs in Sachsen-Anhalt mitzuwirken", so der 60-Jährige.

>> Zum Bewerbungsformular: (hier klicken) Bis zum 5. Oktober könnten sich Interessierte für die Mitarbeit an den Ausschüssen bewerben. "Der FSA ruft insbesondere Vereinsvertreterinnen und -vertreter, Ehrenamtliche und Fachleute aus den jeweiligen Bereichen dazu auf", eine Bewerbung einzureichen. Diese solle neben einem kurzen Motivationsschreiben auch Angaben zu bisherigen ehrenamtlichen oder beruflichen Tätigkeiten im Fußball enthalten. Für Rücksprachen stehe Geschäftsstellen-Leiterin Anne Bartke (a.bartke@fsa-online.de) zur Verfügung.