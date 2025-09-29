 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
FSA sucht neue Ausschuss-Mitglieder: "Basis noch stärker beteiligen"

Aus dem Verband +++ In der Legislatur des neuen FSA-Vorstandes soll die Basis mehr Mitsprache erhalten

Auf der Suche nach neuen Mitgliedern für die verschiedenen Ausschüsse wendet sich der Fußballverband Sachsen-Anhalt an seine Clubs. Der FSA lade "engagierte Vereinsvertreterinnen und -vertreter ein, sich aktiv in die Gestaltung und Weiterentwicklung des Verbandes einzubringen", heißt es in einer Mitteilung.

Die Ausschüsse sind "zentrale Arbeitsgremien des Verbandes", schreibt der Landesverband: "Sie beraten den Vorstand des FSA und bereiten Entscheidungen vor, um den Fußball in Sachsen-Anhalt in all seinen Facetten nachhaltig zu stärken." Genau in diese Arbeit wolle man in der Legislatur des am 13. September neu gewählten FSA-Vorstandes mehr Vertreter aus den Vereinen einbinden.

"Wir wollen die Basis noch stärker an den Entscheidungsprozessen beteiligen und damit auch die Transparenz innerhalb unseres Verbandes erhöhen", betont FSA-Präsident Holger Stahlknecht. "Die Ausschreibungen geben allen Interessierten die Möglichkeit, ihre Expertise einzubringen und gemeinsam an der Zukunft des Fußballs in Sachsen-Anhalt mitzuwirken", so der 60-Jährige.

>> Zum Bewerbungsformular: (hier klicken)

Bis zum 5. Oktober könnten sich Interessierte für die Mitarbeit an den Ausschüssen bewerben. "Der FSA ruft insbesondere Vereinsvertreterinnen und -vertreter, Ehrenamtliche und Fachleute aus den jeweiligen Bereichen dazu auf", eine Bewerbung einzureichen. Diese solle neben einem kurzen Motivationsschreiben auch Angaben zu bisherigen ehrenamtlichen oder beruflichen Tätigkeiten im Fußball enthalten. Für Rücksprachen stehe Geschäftsstellen-Leiterin Anne Bartke (a.bartke@fsa-online.de) zur Verfügung.

Für die Mitarbeit an den acht verschiedenen Ausschüssen hat der Fußballverband Sachsen-Anhalt folgende Profile aufgestellt:

Finanzausschuss

  • Fähigkeit, die Interessen des Verbandes mit den Belangen der Vereine im Fußball in Einklang zu bringen
  • Ausgeprägtes Verständnis für finanzielle Zusammenhänge und Kennzahlen
  • Wünschenswert: Kenntnisse im Steuerrecht bzw. beruflicher Hintergrund im steuerlichen Umfeld
  • Bereitschaft und Motivation, sich ehrenamtlich zu engagieren

Jugendausschuss

  • Bereitschaft zu disziplinierter, offener, lösungsorientierter und konstruktiver Ausschussarbeit
  • Gutes Netzwerk im und rund um den Jugendfußball
  • Erfahrung im Kinder- und Kleinfeldfußball sowie/oder im Jugend- und Großfeldbereich; Verständnis für Übergänge in den Herrenbereich
  • Aufgeschlossenheit für die Entwicklung und Umsetzung innovativer Konzepte zur Förderung des Kinder- und Jugendfußballs
  • Erfahrung in der Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Highlights für Kinder und Jugendliche (z. B. Camps, Spielfeste)
  • Fachliche Kompetenz und Erfahrung in der ganzheitlichen sportlichen und persönlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Frauen- und Mädchenausschuss

  • Bereitschaft zu disziplinierter, offener, lösungsorientierter und konstruktiver Ausschussarbeit
  • Erfahrung im Frauen- und Mädchenfußball
  • Kenntnisse über Fördermöglichkeiten sowie Umsetzung von Projekten im Bereich Frauen- und Mädchenfußball
  • Kreativität und Engagement bei der Entwicklung neuer Spielformate und Qualifizierungsmaßnahmen

Spielausschuss

  • Sicherer Umgang mit dem DFBnet
  • Wünschenswert: Erfahrung in der Tätigkeit als Staffelleiter
  • Teamfähigkeit und kooperatives Arbeiten im Ausschuss
  • Grundwissen in der Spielordnung
  • Kreativität bei der Gestaltung und Organisation des Spielbetriebs
  • Bereitschaft zur Übernahme von Aufgaben, insbesondere an Wochenenden

Schiedsrichterausschuss

  • Interesse und Affinität zum Schiedsrichterwesen
  • Fundierte Kenntnisse des Regelwerks
  • Teamfähigkeit und kooperatives Arbeiten im Ausschuss
  • Kreativität bei der Entwicklung von Projekten und Maßnahmen
  • Sicherer Umgang mit dem DFBnet
  • Bereitschaft zur Teilnahme an Veranstaltungen, auch an Wochenenden

Freizeit- und Breitensportausschuss

  • Offenheit für neue Fußballvarianten (z. B. Beachsoccer, Futsal, Walking Football, E-Soccer, Ü-Fußball)
  • Bereitschaft zur Mobilität und Flexibilität bei Einsätzen
  • Ausgeprägte Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft
  • Verfügbarkeit zur Absicherung von Veranstaltungen, insbesondere an Wochenenden
  • Regelkenntnisse in mindestens einer Fußballvariante
  • Spontanität und Fähigkeit, auch auf unerwartete Situationen bei Turnieren angemessen zu reagieren
  • Aufgeschlossenheit für neue Ideen und innovative Entwicklungen

Ausschuss Qualifizierung / Vereinsentwicklung

  • Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Vereinsstrukturen (z.B. Mitgliedergewinnung, Ehrenamt, Digitalisierung oder Vereinsmanagement)
  • Praktische Kenntnisse von Instrumenten des Vereinsmanagements (z.B. Themen wie Öffentlichkeitsarbeit, Finanzen, Mitarbeiterentwicklung im Ehrenamt oder Vereinsrecht)
  • Anwendungsbezogene Erfahrungen im Kontext von Qualifizierung
  • Interesse an der strategischen Weiterentwicklung der Qualifizierungslandschaft des FSA

Ausschuss Gesellschaftliche Aufgaben

  • Verständnis für Themen wie Integration, Inklusion und Ehrenamt
  • Bereitschaft, soziale Verantwortung im Sport zu stärken
  • Erfahrung in Projekten mit gesellschaftlichem Bezug
  • Offenes, kommunikatives Auftreten

